Телеком: Беларусь перейдет со своего спутника на российский

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Телеком: Беларусь перейдет со своего спутника на российский

09.04.2019, MForum.ru

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ФГУП "Космическая связь", Россия и РПУП "Завод точной электромеханики" (Белинтерсат) подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках, в частности, белорусское предприятие примет участие в создании ГП КС Экспресс-АМУ6 (53 ВД) и последующем переносе на него загрузки с КА "Белинтерсат-1" по истечению срока его активной эксплуатации. Будут задействованы ресурсы Экспресс АМУ6 в С-, Ku- и Ka+ диапазонах, а также наземные комплексы управления ГП КС и Белинтерсат. Также запланирована кооперация усилий российских и белорусских разработичков и производителей для разработки и серийного производства земных станций спутникового слежения для подвижных платформ.

Пресс-релиз компании ГП КС

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теги: космическая связь спутники Беларусь

© Алексей Бойко, MForum.ru

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