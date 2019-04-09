Телеком: Беларусь перейдет со своего спутника на российский

MForum.ru
09.04.2019,
ФГУП "Космическая связь", Россия и РПУП "Завод точной электромеханики" (Белинтерсат) подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках, в частности, белорусское предприятие примет участие в создании ГП КС Экспресс-АМУ6 (53 ВД) и последующем переносе на него загрузки с КА "Белинтерсат-1" по истечению срока его активной эксплуатации. Будут задействованы ресурсы Экспресс АМУ6 в С-, Ku- и Ka+ диапазонах, а также наземные комплексы управления ГП КС и Белинтерсат. Также запланирована кооперация усилий российских и белорусских разработичков и производителей для разработки и серийного производства земных станций спутникового слежения для подвижных платформ.
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теги: космическая связь спутники Беларусь
© Алексей Бойко,
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