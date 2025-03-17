Спутниковая связь: Производство российских геостационарных спутников мало востребовано?

MForum.ru
17.03.2025,
В 2024 году в АО Решетнев (Роскосмос) получили заказ на создание только 5 GEO спутников, сообщают Ведомости, в Решетнев считают, что этого мало.
Какие причины заставляют российских эксплуатантов не спешить с заказами?
Прежде всего, вероятно, сказалось отсутствие прямого госфинансирования. Кто-то понадеялся на механизм государственно-частного партнерства, но он в случае геостационарных спутников явно не работает – кто в здравом уме вложит свои средства в проект, которым затем не сможет распоряжаться?
Другая причина, это смещение спроса в сторону низкоорбитальных созвездий, куда более подходящих для оказания услуг широкополосного доступа к интернету.
Число российских гражданских (телевещания и связи) геостационарных спутников на орбите – менее 20. В период до 2030 года активный срок службы завершится, минимум, у 6 аппаратов, а может быть и у большего их числа. По состоянию на июнь 2024 известно только о 2-х заказанных на замену GEO спутниках – 1 аппарат заказал Решетневу ГКС (Газпром космические системы), другой – ГПКС (ФГУП Космическая связь).
В частности, замене подлежит Ямал-402 (55E, производства Thales Group), в 2027 году его должен заменить Ямал-501, заказанный ГПКС у Решетнева. Ямал-401 (производства Решетнев) тоже исчерпал срок активного существования, но у него еще есть запас горючего, так что он еще послужит.
Проблема с малым числом заказов обсуждалась еще в мае 2024 года, но, похоже, за почти год так и не нашла решения.
Тем временем у Решетнева появился конкурент - Газпром в лице ООО Газпром СПКА станет альтернативным производителем российских стационарных спутников. Если Ямал-501 Газпром заказал у Решетнева, то Ямал-502 на замену Ямал-401 собирается создать силами дочернего ООО Газпром СПКА. ГПКС, которая планирует заменить 8 GEO аппаратов до 2030 года, тоже собирается разделить заказ между Решетневым и Газпром СПКА.
Что же, разумный уровень конкуренции – это только на пользу делу.
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теги: спутниковая связь геостационарные GEO
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