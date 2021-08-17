Спутниковая связь: Завершен перевод спутника "Экспресс-АМ33" с позиции 96,5 ВД в точку 11 ЗД

MForum.ru
17.08.2021,
Завершен перевод спутника "Экспресс-АМ33" с позиции 96,5 ВД в точку 11 ЗД. С 17 августа спутник готов к работе. В процессе перемещения спутник выполнил 120 витков вокруг Земли на высоте 35 880 км, преодолев расстояние в 31,7 млн км. Из точки 11 ЗД он обеспечивает покрытие большей части акватории Атлантического океана. Теперь в этой точке находится сразу два геостационарных спутника связи - Экспресс-АМ33 и Экспресс-АМ44. Экспресс-АМ33 уже превысил расчетный срок своего активного существования, но, как видим, продолжает оставаться в строю в составе небольшой группировки российских геостационарных спутников связи.
🔹 Подробнее о спутнике Экспресс-АМ33
🔹 Российская группировка геостационарных спутников.
теги: геостационарные спутники связи Экспресс
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