Телеком: Tele2 представила тариф "Интернет для вещей"

MForum.ru

Телеком: Tele2 представила тариф "Интернет для вещей"

11.06.2019, MForum.ru

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Tele2 адресует новый тариф "Интернет для вещей" владельцам смарт-часов, сигнализаций, трекеров и других IoT устройств.

За 100 рублей SIM-карта с тарифом "Интернет для вещей" обеспечит 30 минут на все номера России, 300 МБ и 100 SMS. Объем трафика может казаться небольшим, но датчики, как правило, потребляют совсем немного данных.

Условия едины для всех поездок по России: все входящие бесплатны, исходящие звонки и трафик расходуются из пакета. Шаг тарификации - 1 Кб.

После исчерпания пакета интернет-подключенность остается на скорости 64 кбит/с. Для работы ряда функциональностей этого достаточно, например, у пользователя умных часов сохраняется возможность определения местоположения.

Вернуть большую скорость можно, докупив нужный объем трафика.

Компания ищет "долгосрочных" пользователей - купить услуги сразу на год можно со скидкой 35%, то есть, заплатив 790 руб. вместо 1200 руб.

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пресс-релиз

11.06.2019

Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представляет новый тарифный план «Интернет для вещей» для smart-часов, сигнализации и других умных устройств. Его отличает низкая цена, оптимальное наполнение и сохранение условий в поездках по России.

Новый тарифный план « Интернет для вещей » предназначен для владельцев smart-часов, сигнализации, трекеров и других умных гаджетов. Всего за 100 рублей в месяц пользователи получают 30 минут на все номера России, 300 Мб и 100 SMS. Включенного интернет-пакета вполне достаточно для умных устройств, так как они потребляют небольшой объем трафика.

Условия сохраняются в поездках по России: все входящие бесплатны, а исходящие звонки и мобильный трафик расходуются из пакета. Важным преимуществом тарифа является округление трафика до 1 Кб.

При исчерпании пакета интернет по-прежнему работает на скорости 64 Кбит/c. Этого достаточно для сохранения функции определения местоположения, например, на умных часах. Если smart-часы используются ребенком, то родитель всегда может установить его местоположение даже при закончившемся пакете интернета. При этом остаются доступными базовые для родительского контроля функции: возможность для ребенка воспользоваться кнопкой экстренного вызова, а для родителя – позвонить ему. Абоненты могут продлить интернет на большой скорости, докупив нужный объем трафика.

Приобрести умные устройства и подключить тариф можно в фирменных салонах Tele2. Компания предлагает клиентам воспользоваться преимуществом – приобрести тариф на год со скидкой почти 35%. Таким образом, они заплатят 790 руб. вместо 1200 руб. и забудут о внесении абонентской платы на 12 месяцев. Клиенты могут помесячно вносить абонентскую плату и, убедившись в удобстве тарифа, в любой момент активировать годовой контракт в личном кабинете по цене 790 руб.

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теги: телеком Tele2 IoT тарифы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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