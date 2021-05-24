M2M: Tele2 предложил B2B-клиентам новые SMS-опции для M2M

MForum.ru
24.05.2021,
С 25 мая 2021 года бизнес-клиентам Tele2 оператор предлагает новые SMS-опции для M2M-тарифов. Пакеты SMS в новых опциях действуют в поездках по России.
Предшествующие услуги:
«Пакет 20 SMS для М2М»
«Пакет 50 SMS для М2М»
«Пакет 100 SMS для М2М»
переименовываются, соответственно, в «Пакет 20 SMS для М2М 05_2021», «Пакет 50 SMS для М2М 05_2021», «Пакет 100 SMS для М2М 05_2021» и закрываются для новых подключений без изменения параметров.
Тариф M2M единый с поминутной тарификацией предназначен для передачи данных между устройствами. Абонплата - 15 рублей в месяц, подключиться на него можно только при включении одного из доппакетов SMS или интернет-трафика.
В него входят три варианта пакетов SMS для M2M
В рамках пакета 20 SMS можно получить 20 коротких сообщений на все телефоны России за +15 руб в месяц, сообщения сверх этого лимита оплачиваются по рублю за сообщение (на телефоны России) или по 5.50 руб за сообщения абонентам зарубежных операторов.
50 SMS обойдутся в 25 руб. / мес.
100 SMS - в 45 руб. /мес.
С тарифом нужно быть осторожным. Если ваше устройство вдруг позвонить на любое из международных премиум-направлений, то будет начислено 200 руб. за каждую минуту.
Округление интернет-трафика идет покилобайтно.
В целом, тариф предоставляет абонентам возможность выбора объемов пользования услугой и суммы платежа в месяц. Минимально можно свести расходы к 30 руб. в месяц (15 абонплата + 15 за минимальный пакет интернета или SMS). Максимально можно взять 100 SMS + 100 МБ, получится 150 рублей (15 + 45 + 90).
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теги: телеком M2M Tele2 Россия услуги B2B IoT телематика тарифы корпоративные клиенты
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