HeadPoint расширила возможности использования цифровой IoT-платформы InOne как облачного решения

MForum.ru
16.12.2019,
Компания HeadPoint получила лицензию на оказание телематических услуг связи в рамках расширения возможностей применения цифровой платформы InOne как облачного решения по SaaS-модели.
В рамках реализации планов компании по развитию платформы InOne и создания на её основе территориально-распределенных систем ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования, как с использованием ИТ-инфраструктуры Заказчика, так и при размещении на ресурсах облачных провайдеров, компания HeadPoint получила лицензию на оказание телематических услуг Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint: «Сегодня разработчик ПО, чтобы быть конкурентоспособным, должен предложить рынку не только уникальный по функциональности продукт, но соответствовать современным бизнес-стандартам и требованиям, в том числе и в части возможности предоставления своего ПО как SaaS- решения. Таким образом, получение лицензии для нас - необходимое условие дальнейшего успешного развития компании. Технически мы были к этому готовы и оперативно прошли все необходимые процедуры, подтвердив наличие необходимых ресурсов и квалификаций».
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теги: IoT облачные SaaS телематика
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