IoT: МегаФон сообщает о премии IoT Awards 2022

MForum.ru
05.12.2022,
Жюри первой профессиональной премии в области интернета вещей «IoT Awards 2022» признала новый функционал аналитики в решении МегаФона «Онлайн-мониторинг воды» лучшим в номинации «Большие данные, облачные вычисления и аналитика IoT».
«Аналитика онлайн-мониторинга воды» - это рекомендательная система, предназначенная для использования водоканалами. Она рассчитана на анализ потребления практически в реальном времени и предназначена для формирования приоритетного списка объектов для модернизации, снизить трудозатраты на проведение инспекций, повысить выручку.
МегаФон уже продемонстрировал новый функционал в условиях внедрения системы на Нижегородском водоканале. По данным участников проекта, применение системы позволило Нижегородскому водоканалу определить, что показатели 10% всех подключенных к системе домов отклоняются от медианы типового потребления соответствующих классов объектов.
«Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является развитие цифровых решений для социально значимых секторов экономики страны. В текущей повестке особенно важно, что наша разработка полностью отечественная. Решение «Онлайн-мониторинг воды» было запущено в промышленную эксплуатацию в 2021 году, за год мы собрали большой массив данных о потреблении ресурса различными классами объектов и на основе этих данных был разработан специальный алгоритм аналитики. Мы постоянно совершенствуем функционал наших продуктов, эта награда еще раз подтверждает их актуальность и востребованность на рынке», – говорит директор по развитию облачных и инфраструктурных решений Александр Осипов.
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теги: телеком МегаФон IoT
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