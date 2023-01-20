Развитие сетей: МегаФон в 2022 году провел рефарминг частот в 24 регионах России

20.01.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что на треть нарастил скорости мобильного ШПД в 24 регионах РФ за счет рефарминга частот диапазонов 900 МГц, 1800 МГц и 2100 МГц. Для выбора приоритетных регионов, где рефарминг актуальнее всего, в МегаФон воспользовались анализом Big Data трафика.

Стоит напомнить, что такое рефарминг частот. Этим термином в телекоме именуют переиспользование частот, которые ранее выдавались оператору для развертывания сети связи того или иного поколения.

В частности, диапазоны 900 МГц и 1800 МГц изначально выдавались для развертывания в них сетей GSM. Диапазон 2100 МГц использовался в России для сетей 3G. В отдельных регионах некоторые операторы переиспользовали часть диапазона 900 МГц под 3G. После развития поколения 4G/LTE операторы с разной степенью активности начали рефарминг частот, прежде всего диапазона 1800 МГц, а затем также диапазонов 900 МГц и 2100 МГц.

Диапазон 1800 МГц к настоящему времени, как правило, используется прежде всего, или исключительно под LTE. С диапазонами 900 МГц и 2100 МГц, как правило, ситуация иная - часть диапазона может быть переиспользована под LTE, но также остается полоса для GSM или для 3G. От региона к региону и от оператора к оператору ситуация различается.

Зачем проводят рефарминг?

Это позволило российским операторам поддерживать приемлемые скорости в сети LTE или даже наращивать их, несмотря на скудность частотного ресурса в их распоряжении. Также это позитивно сказалось на покрытии сетей LTE, которые сейчас зачастую превосходят покрытие 3G и сравнимы по данному показателю или превосходят с покрытием сетей GSM.

По данным МегаФон, использование под LTE новых частотных полос помогло нарастить скорость мобильного интернета в среднем на 30%, улучшить покрытие и проникновение внутри зданий, как в малых населенных пунктах, так и в городах. Значительно расширилась зона уверенной работы технологии VoLTE, которая поддерживает звонки в сети LTE, без перевода их в сеть 3G или 2G.

«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», - комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

МегаФон переиспользовал под LTE до 2/3 диапазона 2100 МГц на ряде территорий, оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств с 3G, например, модулей банкоматов и IoT-датчиков. Программа рефарминга МегаФон продолжится в 2023 году.

пресс-релиз МегаФон

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