Развитие сетей: МегаФон в 2022 году провел рефарминг частот в 24 регионах России

MForum.ru
20.01.2023,
МегаФон сообщает, что на треть нарастил скорости мобильного ШПД в 24 регионах РФ за счет рефарминга частот диапазонов 900 МГц, 1800 МГц и 2100 МГц. Для выбора приоритетных регионов, где рефарминг актуальнее всего, в МегаФон воспользовались анализом Big Data трафика.
Стоит напомнить, что такое рефарминг частот. Этим термином в телекоме именуют переиспользование частот, которые ранее выдавались оператору для развертывания сети связи того или иного поколения.
В частности, диапазоны 900 МГц и 1800 МГц изначально выдавались для развертывания в них сетей GSM. Диапазон 2100 МГц использовался в России для сетей 3G. В отдельных регионах некоторые операторы переиспользовали часть диапазона 900 МГц под 3G. После развития поколения 4G/LTE операторы с разной степенью активности начали рефарминг частот, прежде всего диапазона 1800 МГц, а затем также диапазонов 900 МГц и 2100 МГц.
Диапазон 1800 МГц к настоящему времени, как правило, используется прежде всего, или исключительно под LTE. С диапазонами 900 МГц и 2100 МГц, как правило, ситуация иная - часть диапазона может быть переиспользована под LTE, но также остается полоса для GSM или для 3G. От региона к региону и от оператора к оператору ситуация различается.
Зачем проводят рефарминг?
Это позволило российским операторам поддерживать приемлемые скорости в сети LTE или даже наращивать их, несмотря на скудность частотного ресурса в их распоряжении. Также это позитивно сказалось на покрытии сетей LTE, которые сейчас зачастую превосходят покрытие 3G и сравнимы по данному показателю или превосходят с покрытием сетей GSM.
По данным МегаФон, использование под LTE новых частотных полос помогло нарастить скорость мобильного интернета в среднем на 30%, улучшить покрытие и проникновение внутри зданий, как в малых населенных пунктах, так и в городах. Значительно расширилась зона уверенной работы технологии VoLTE, которая поддерживает звонки в сети LTE, без перевода их в сеть 3G или 2G.
«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», - комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.
МегаФон переиспользовал под LTE до 2/3 диапазона 2100 МГц на ряде территорий, оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств с 3G, например, модулей банкоматов и IoT-датчиков. Программа рефарминга МегаФон продолжится в 2023 году.
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теги: МегаФон рефарминг частот
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[Рефарминг частот. 900 МГц. 1800 МГц. 2100 МГц. МегаФон]
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга
20 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.
МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – основываясь на этих расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.
«Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов», - комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.
В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.
Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.
Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было отдано две трети диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.
МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.
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