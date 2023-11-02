Облачные услуги: ВымпелКом представил новый "облачный" продукт - Cloud ADB

02.11.2023, MForum.ru

Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) представил новую услугу - облачную аналитическую СУБД Cloud Arenadata DB (Cloud ADB) на базе Greenplum для построения аналитического и корпоративного хранилища данных.

Особенности этой СУБД - это так называемая массово-параллельная СУБД, с открытым исходным кодом и линейной масштабируемостью. Это достигается использованием MPP-архитектурой (Massively Parallel Processing), что позволяет быстро обрабатывать большие объемы данных, не наращивая собственную инфраструктуру, экономя в том числе и на ее поддержке.

На базе Cloud ADB можно запускать решения на основе ИИ и IoT, сбор и анализ данных в реальном времени, выдавать прогнозы на основе такого анализа. Реляционная модель данных дает возможность легкой интеграции с PostgreSQL и другими системами. Благодаря этому можно работать с данными из разных источников без их предобработки.

На себя beeline cloud берет практически всю работу backoffice - ответственность за инфраструктурную часть, поддержку, хостинг, отказоустойчивость, высокую доступность. Cloud ADB может стать инструментом аварийного восстановления и резервного копирования, гарантируя целостность внутренних данных компании или организации.

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теги: облачные услуги билайн ВымпелКом

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