B2B: Вымпелком обеспечил многоканальные номера 8-800 для Единого оператора ЦКАД

30.01.2023, MForum.ru

В структуре оператора Вымпелком за проект с ЦКАД отвечает билайн-бизнес. Компания предоставила многоканальные номера 8-800 для компании "Единый оператор" (принадлежит ГК Автодор и концерну Телематика). Номера обслуживают "горячую линию" ЦКАД, прежде всего, звонки, связанные с вопросами проезда по платным участкам центральной кольцевой автодороги.

Услуга доступна для абонентов любых российских операторов. Звонки на многоканальный номер 8-800-600-9747 бесплатен для городских и мобильных номеров. Горячая линия работает в режиме 24 часа в сутки без выходных.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис – это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. При этом качество клиентского сервиса, оказываемого государственными структурами, практически во всех сферах уже сравнялось с качеством сервиса, предоставляемое бизнес-структурами.

Этому способствует тот факт, что госкомпании стали активно использовать современный инструментарий, позволяющий в короткие сроки вывести уровень сервиса на высокий уровень. К примеру, номер «8 800», традиционно являющийся обязательной составляющей качественного сервиса, активно используется в госсекторе. Такой номер доступен и удобен, вследствие чего весьма востребован конечными клиентами. С помощью данного решения от билайн бизнес, многие наши заказчики могут успешно налаживать по-настоящему теплые, крепкие и доверительные взаимоотношения со своими клиентами».

пресс-релиз Вымпелком

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