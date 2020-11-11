Социальная ответственность: Билайн обнулил стоимость звонков в отделения Пенсионного фонда России

MForum.ru

Социальная ответственность: Билайн обнулил стоимость звонков в отделения Пенсионного фонда России

11.11.2020, MForum.ru

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Новость, приятная в наши непростые дни не только для людей старшего возраста, - компания Билайн сделала бесплатными вызовы на номера отделений ПФР. Для этого Билайн выделил отделениям ПФ России многоканальные номера 8-800. Звонить на горячую линию отделения фонда в одном из 51 городов страны можно бесплатно, как с городских, так и с мобильных телефонов.

Номер 8-800 позволяет при необходимости расширить каналы связи с контактными центрами, что позволяет улучить качество обслуживания, ускорить обработку входящих обращений в территориальные подразделения компании.

Проект был выполнен подразделением Билайн Бизнес. Решалась задача - как быстро расширить входящие каналы без существенных технологических изменений в схеме организации связи. В итоге была выбрана схема, согласно которой каждому из региональных отделений Пенсионного фонда Билайн Бизнес присвоил уникальные абонентские номера. При этом национальный префикс, код доступа к услуге «Бесплатный вызов» и индекс оператора сотовой связи едины для всех представительств. Таким образом, для того, чтобы позвонить в региональное отделение необходимо набрать общий номер 8-800-6000, а затем 3 уникальные цифры города. Например, для Москвы номер будет выглядеть следующим образом: 8-800-6000-000 (другие цифры смотрите в таблице ниже).

Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Введенные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, привели к увеличению обращений граждан в государственные учреждения. Коснулось это и Пенсионного фонда России: после объявления мер господдержки контактные центры были перегружены. Чтобы распределить звонки между персоналом и вывести качество работы call-центров на новый уровень, мы предоставили ПФР единый федеральный номер.

Многоканальная связь дополнила процесс оформления пенсий, пособий и социальных выплат в упрощенном порядке и обеспечила быстрое соединение со специалистами вне зависимости от загруженности линии.

Уверен, новую возможность по достоинству оценят как граждане, так и сотрудники ПФР».

 

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теги: социальная ответственность бизнеса акции Билайн Бизнес Билайн ВымпелКом

© Алексей Бойко, MForum.ru

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