Анонсы: Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10+ представлены официально

MForum.ru
08.08.2019,
Компания Samsung официально анонсировала смартфоны семейства Galaxy Note 10.Как и ожидалось, новинки вышли в двух изданиях - Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, отличающихся параметрами экрана, наличием ToF-камеры и емкостью батареи.
Относительно предшественников главными фишками новинок стали Dynamic AMOLED-дисплеи с минимальными боковыми рамками и круглым вырезом под фронтальную камеру, а также расширенная функциональность цифрового пера S Pen, который стал чем-то гораздо большим, чем просто цифровое перо. С помощью S Pen можно дистанционно управлять фотосъемкой, воспроизведением музыки, а также использовать жестовое управление без касания дисплея и задействовать его в режиме дополненной реальности.
Много внимания производитель уделил и фоточасти новинок. Технически камеры Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ представлены строенным модулем (12 Мп основной, 12 Мп телефото, 16 Мп с широкоугольной оптикой), а у старшей модели к этому набору добавлена ToF-камера, служащая для создания AR-моделей и 3D сканирования объектов. Из интересных особенностей отметим эффект боке при съемке видео.
Что касается аппаратной части, в активе Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10+ присутствуют 6,3 / 6,8 дюймовые дисплеи разрешением 2280х1080 / 3040х1440 точек, чипсет Exynos 9825 / Snapdragon 855 (зависит от рынка), 10 Мп фронтальные камеры и аккумлуяторы емкостью 3500 / 4300 мАч с функций быстрой зарядки 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки. Конфигурация памяти Galaxy Note 10 включает в себя 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, Galaxy Note 10+ оснащен 12 Гб ОЗУ и будет выпускаться в версиях с 256 / 512 / 1024 Гб встроенной памяти.
Российские цены Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ составят 76 990 и 89 990 рублей, за версии 8 / 256 и 12/256 Гб, соответственно. Релиз – 23 августа.
© Антон Печеровый,
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