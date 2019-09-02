Телеком: МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

MForum.ru
02.09.2019,
Континентальная хоккейная лига и МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов. В рамках соглашения МегаФон получил официальный статус "Партнер Чемпионата КХЛ", а также "Партнер Недели Звезд Хоккея" и "Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ" в сезоне 2019-2020 годов.
МегаФон будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия.
В рамках подготовки к новому хоккейному сезону компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.
«МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
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теги: телеком PR МегаФон спорт
© Алексей Бойко,
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