Слухи: HarmonyOS станет основой смарт-часов Huawei Watch GT 2

MForum.ru
11.09.2019,
Не секрет, что компания Huawei активно работает над собственной операционной системой. Дебютом для HarmonyOS стали телевизоры Honor Smart Screen, но список устройств будет расширяться.
Первым носимым устройством на базе этой операционной системы станут умные часы Huawei Watch GT 2, которые выйдут в версиях Sport и Classic. Их анонс ожидается 19 сентября, одновременно со смартфонами семейства Huawei Mate 30. Аппаратной платформой Huawei Watch GT 2 станет чипсет Kirin A1, которая уже дебютировала в беспроводных наушниках FreeBuds 3. В части спецификаций подробностей пока немного, источники упоминают о появлении аккумулятора емкостью 450 мАч, пульсометра, поддержки GPS, встроенного микрофона и динамика, а также немного выросшей диагонали дисплея. Рекомендованные цены Huawei Watch GT 2 составят 200 и 230 евро за версии Sport и Classic.
© Антон Печеровый,
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