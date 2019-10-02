Телеком: Samsung прекращает производство мобильных устройств в Китае

MForum.ru

Телеком: Samsung прекращает производство мобильных устройств в Китае

02.10.2019, MForum.ru

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Является ли это частью американо-китайской войны, или "так совпало", но только Samsung заявил о прекращении производства мобильных терминалов в Китае. Конечно же, для этого есть удобные предлоги - нужно "повысить эффективность", а также "в связи со значительной конкуренцией" с местными производителями, сообщает Mobileworldlive cо ссылкой на Reuters.

 

Компания заявила, что решение было непростым, и что производственное оборудование будет перевезено на другие производственные сайты, где того требует рыночная ситуация.

Цепочка событий выглядит вполне последовательной, Samsung уже закрыла завод в Tianjin в прошлом году, а полгода назад - подразделение в Huizhou. Оба этих события объясняются ростом конкуренции на китайском рынке. Производитель сейчас выводит производство из Китая в такие страны, как Индия и Вьетнам.

Samsung потерял долю рынка в Китае, ее забрали в основном Huawei и Xiaomi. По итогам 1q2019 у Samsung всего 1% рынка по итогам 1q2019, тогда как в середине 2013 года доля рынка составляла 15% по оценкам Counterpoint.

Samung далеко не единственный глобальный производитель, который уходит из Китая. Apple в июне 2019 года также сообщил своим поставщикам, что планирует переместить производство в Юго-Восточную Азию, поскольку компания наблюдает рост рисков в связи с производством ее продукции в Китае. Источник: mobileworldlive.com

Случайно ли все эти события наложились на так называемую американо-китайскую войну? Возможно. Или эти события происходят в ее рамках, являясь ее важными составляющими.

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теги: телеком Samsung Китай Apple проблемы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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