Телеком: Samsung прекращает производство мобильных устройств в Китае

MForum.ru
02.10.2019,
Является ли это частью американо-китайской войны, или "так совпало", но только Samsung заявил о прекращении производства мобильных терминалов в Китае. Конечно же, для этого есть удобные предлоги - нужно "повысить эффективность", а также "в связи со значительной конкуренцией" с местными производителями, сообщает Mobileworldlive cо ссылкой на Reuters.
Компания заявила, что решение было непростым, и что производственное оборудование будет перевезено на другие производственные сайты, где того требует рыночная ситуация.
Цепочка событий выглядит вполне последовательной, Samsung уже закрыла завод в Tianjin в прошлом году, а полгода назад - подразделение в Huizhou. Оба этих события объясняются ростом конкуренции на китайском рынке. Производитель сейчас выводит производство из Китая в такие страны, как Индия и Вьетнам.
Samsung потерял долю рынка в Китае, ее забрали в основном Huawei и Xiaomi. По итогам 1q2019 у Samsung всего 1% рынка по итогам 1q2019, тогда как в середине 2013 года доля рынка составляла 15% по оценкам Counterpoint.
Samung далеко не единственный глобальный производитель, который уходит из Китая. Apple в июне 2019 года также сообщил своим поставщикам, что планирует переместить производство в Юго-Восточную Азию, поскольку компания наблюдает рост рисков в связи с производством ее продукции в Китае. Источник: mobileworldlive.com
Случайно ли все эти события наложились на так называемую американо-китайскую войну? Возможно. Или эти события происходят в ее рамках, являясь ее важными составляющими.
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теги: телеком Samsung Китай Apple проблемы
© Алексей Бойко,
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