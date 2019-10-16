Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей

16.10.2019, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфон Reno 2 Z. Во многом новинка похожа на старшую модель, но имеет более привычный выдвижной модуль фронтальной камеры и оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2340 x 1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Внутри Oppo Reno 2 Z нашлось место для Mediatek Helio P90, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятору емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. Размещенная в выдвижном модуле (не «акулий плавник») фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Тыловая камера базируется на 48 Мп основном сенсоре и 3 трех вспомогательных: 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Поддержки NFC в этой модели нет. Купить Oppo Reno 2 Z можно будет за 29 990 рублей начина с 18 октября. При покупке Reno 2 Z в официальном интернет-магазине OPPO, пользователи получат в подарок колонку Olike и сертификат на 2 000 рублей в «Декатлон». Покупатели новых смартфонов серии Reno в «МВидео» или «Эльдорадо» получат в подарок беспроводные наушники JBL E55BT. При покупке Reno2 или Reno2 Z в «МТС» приятным бонусом станет кэшбэк в 6 000 и 5 000 рублей соответственно, а в «НОУ-ХАУ» - услуги связи на 6 месяцев.