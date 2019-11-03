Телеком: Рынок частных сетей LTE и 5G к 2023 году достигнет $8 млрд

MForum.ru
03.11.2019,
Такой прогноз выдали аналитики американской OrbisResearch. После стандартизации в 3GPP таких функциональностей, как MCX (Mission-Critical PTT, Video & Data) и URLCC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications), сети LTE и 5G NR воспринимаются все более подходящим инструментом, как комплексные коммуникационные платформы для решений критической инфраструктуры. Их можно использовать, как для доставки критически важных приложений, так и для обеспечения работы бизнес-приложений.
Частные сети LTE и 5G создают не только покрытие и пропускную способность, но также гарантированное и безопасное соединение. Они способны поддерживать широкий набор приложений - от групповой полудуплексной связи PTT до доставки видеопотока в реальном времени, от беспроводного управления, до автоматизации в промышленной среде.
Не удивительно, что организации, работающие в критически важных областях, все более активно инвестируют в развертывание частных сетей LTE. Это касается, например, агентств общественной безопасности, военных, коммунальных служб, нефтегазовых компаний, горнодобывающих предприятий, железнодорожных и портовых операторов, производителей и промышленных гигантов.
Появляются и первые частные сети 5G, предназначенные для обслуживания разнообразных сценариев использования. Это может быть:
Например, одно из подразделений Daimler Mercedes-Benz Cars создает локальную сеть 5G для поддержки процессов производства автомобилей на "Заводе 56" в Зиндельфингене, тогда как KMA (Военная Академия Кореи) устанавливает выделенную сеть 5G в северном кампусе Сеула, чтобы обеспечить широкополосным беспроводным подключением учебные программы, основанные на смешанной реальности, с упором на тактическую симуляцию и стрельбы.
Кроме того, после появления малых сот с нейтральным хостом, мульти-операторских подключений и схем доступа к нелицензируемому спектру частот или СИ-частотам, ожидается, что заметно вырастет использование частных сетей LTE и 5G в зданиях предприятий, кампусах и в общественных местах в ближайшие годы. Практичность схем совместного использования частот, таких, как например CBRS или нелицензируемой в Японии полосы sXGP (Shared Extended Global Platform), уже доказана при развертывании частных сетей в таких местах, как корпоративные кампусы, поля для гольфа, гоночные трассы, стадионы, аэропорты и склады.
Ряд независимых операторов и операторов, предоставляющих оптовые услуги доступа, также начинают применять передовые бизнес-модели, чтобы обеспечивать услуги LTE и 5G, как мобильным операторам, так и предприятиям. Особенно это касается indoor-решений и мест, где традиционным операторам экономически невыгодно или технически сложно строить необходимое покрытие и емкость сети.
Аналитики предполагают, что уже к концу 2020 года ежегодные расходы на создание частных сетей LTE и 5G вырастут до $4.7 млрд. Частные сети постепенно становятся все более предпочтительным решением для обеспечения беспроводной связи для критически важной связи, промышленного IoT, бизнесов, кампусов и общественных мест. Рынку прогнозируют рост в среднем на 19% в год в период от 2020 до 2023 года. Оценка на конец периода - около $8 млрд в 2023 году.
Источник: finance.yahoo.com
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теги: телеком LTE 5G частные сети прогнозы
© Алексей Бойко,
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