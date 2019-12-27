Анонсы: OPPO Reno 3 Pro – 5G-смартфон на Snapdragon 765G

MForum.ru
27.12.2019,
Ключевое отличие OPPO Reno 3 Pro от обычного OPPO Reno 3 – использование чипсета Snapdragon 765G. Причем для его охлаждения используется жидкостная система, позволяющая обеспечивать стабильную производительность даже в нагруженных режимах.
Другое отличие – использование 6,5-дюймового дисплей со скругленными краями и частотой обновления 90 Гц. Разрешение экрана OPPO Reno 3 Pro составляет 2400 х 1080 точек, технология – AMOLED, дактилоскопический сенсор встроен в экран. Кроме того производитель подчеркивает высокую точность цветопередачи и пиковую яркость в 1100 нит.
Конфигурация тыловой камеры OPPO Reno 3 Pro представлена 4 сенсорами: 48 Мп основным (Sony IMX586), 13 Мп с телефотообъективом с поддержкой 5-кратного оптического увеличения, 8 Мп широкоугольным (угол захвата 116 градусов) и 2 Мп для макросъемки. Также в наличии динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.
В части остальных спецификаций речь идет о 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, аккумуляторе емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 и 32 Мп фронтальной камере. ОС базируется на Android 10 с фирменной оболочкой. Цены OPPO Reno 3 Pro составят 3999 юаней за конфигурацию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и 4499 юаней за вариант 12+256 Гб.
© Антон Печеровый,
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