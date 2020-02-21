5G: Huawei подписала 81 контракт на поставку RAN 5G

MForum.ru
21.02.2020,
На состоявшейся на днях встрече была представлена базовая станция 5G, которую в Huawei называют самой легкой в мире - ее вес составляет порядка 25 кг.
Компания декларирует число заключенных контрактов - 91. Это на 10 больше, чем заявленные на прошлой неделе 81 у Ericsson и, тем более, 63 у Nokia. Впрочем, контракт контракту рознь, нельзя сравнивать какой-нибудь контракт на поставку решения для карликовой страны Европы или для какого-либо оператора, действующего на острове, и, скажем, контракты на поставки для американских операторов, доступа к которым в Huawei больше не имеют.
Из общего числа, 47 контрактов приходятся на Европу, 27 - на Азию и остальные 17 - в разных странах мира. Все это контракты на поставку решений радиоподсистемы.
Источник: telecoms.com
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теги: 5G пятое поколение вендоры число контрактов Huawei
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