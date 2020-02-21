5G: Huawei подписала 81 контракт на поставку RAN 5G

21.02.2020, MForum.ru

На состоявшейся на днях встрече была представлена базовая станция 5G, которую в Huawei называют самой легкой в мире - ее вес составляет порядка 25 кг.

Компания декларирует число заключенных контрактов - 91. Это на 10 больше, чем заявленные на прошлой неделе 81 у Ericsson и, тем более, 63 у Nokia. Впрочем, контракт контракту рознь, нельзя сравнивать какой-нибудь контракт на поставку решения для карликовой страны Европы или для какого-либо оператора, действующего на острове, и, скажем, контракты на поставки для американских операторов, доступа к которым в Huawei больше не имеют.

Из общего числа, 47 контрактов приходятся на Европу, 27 - на Азию и остальные 17 - в разных странах мира. Все это контракты на поставку решений радиоподсистемы.

Источник: telecoms.com

Подробнее о вендорах 5G: mforum.ru

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/

теги: 5G пятое поколение вендоры число контрактов Huawei