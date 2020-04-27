Акции: Билайн Бизнес предоставит бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год

27.04.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес предлагает новым клиентам возможность до 30 июня 2020 года подключиться к платформе ОФД Билайн и бесплатно пользоваться ею в течение 12 месяцев.

ОФД - это сокращение от "оператор фискальной данных". Платформа ОФД обеспечивает передачу фискальных данных непосредственно в налоговую инспекцию. Акция Билайн Бизнес, позволяющая бесплатно пользоваться платформой - ответ компании на ситуацию, сложившуюся из-за введенных мер самоизоляции, затрудняющих бизнес. Если до 30 июня ситуация с ограничением передвижений граждан не изменится, Билайн Бизнес, возможно, продлит сроки действия акции. После окончания бесплатного периода пользования платформой, клиенты смогут подключить любой из предложенных компанией тарифов.

По оценкам экспертов компании, Билайн занимает на рынке услуг ОФД не менее 10% рынка, что обеспечило компании пятое место на территории России.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию корпоративного бизнеса: «В текущих условиях, когда малый и средний бизнес находится в критической ситуации, крупные игроки должны адаптировать свои продукты и услуги, чтобы оказать поддержку небольшим предприятиям. Сейчас на рынке России существует более 3 миллионов касс, обслуживание каждой обходится предпринимателю примерно в 3000 рублей в год, не считая покупки самого аппарата. Предоставляя на бесплатной основе услуги ОФД в течение ближайшего года, мы поддержим предпринимательство в России в непростое для него время».

Подробнее о продукте можно узнать на сайте https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/monitoring/ofd/

Полный текст публичной оферты опубликован здесь: https://static.beeline.ru/upload/images/business/doc/akciya_ofd_za_0_publichnaya_oferta.pdf

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теги: Билайн Бизнес акции ОФД услуги