Услуги: Билайн подключит кассовые аппараты к налоговой

31.01.2018, MForum.ru

ВымпелКом получил лицензию, позволяющую оператору самостоятельно работать с фискальными данными.

Полученный статус ОФД позволит компании в ближайшее время предложить B2B-клиентам услугу обработки фискальных документов, в рамках требований законодательства РФ. Это упростит для клиентов проведения расчетно-кассовых операций в соответствие с законом 54-ФЗ. В 2017 году к различным ОФД было подключено около 1.5 млн кассовых аппаратов. В 2018 году прибавится еще не менее полумиллиона подключений.

Кассовые аппараты розничных салонов связи ВымпелКом в 2017 году были переведены в онлайн-режим работы компанией ООО “Майкор” на всей территории РФ. Теперь, у ВымпелКом есть право обеспечивать работу таких касс своими силами.

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