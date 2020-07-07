Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах

MForum.ru
07.07.2020,
В сети появились изображения смартфона Google Pixel 5, раскрывающие особенности дизайна новинки. Судя по фото, Google Pixel 5 получит сдвоенную тыловую камеру и одинарную фронтальную камеру, разместившуюся в круглом вырезе в левом верхнем углу дисплея.
Впрочем, к этим рендерам стоит отнестись с известной долей скепсиса. Тем более что известный искатель утечек @OnLeaks уже высказал сомнения в их подлинности. В части спецификаций источники приписывают Google Pixel 5 поддержку 5G-сетей и чипсет Snapdragon 765G. Анонс новинки возможен в 4 квартале.
© Антон Печеровый,
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