5G: KPN запускает в Нидерландах сеть 5G

MForum.ru

5G: KPN запускает в Нидерландах сеть 5G

27.07.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Завтра будет запущена сеть 5G оператора KPN в Нидерландах. Всего неделя потребовалась компании на подготовку к этому запуску после того, как она приобрела частоты - полосу 20 МГц в диапазоне 700 МГц. По данным MForum Analytics в мире запущено, минимум, 90 сетей 5G.

На первом этапе планируется охват части таких городов, как Ranstad и Eindhoven. В зоне покрытия окажется примерно половина населения. До конца 2020 года оператор намеревается нарастить охват до двух третей населения, а национальное покрытие сформировать в 2021 году. Оператор ведет апгрейд сетевого оборудования 4G.

В KPN уверены, что на первом этапе 5G будет востребовано, прежде всего, у бизнес-клиентов, специализирующихся в области безопасности, здравоохранения, транспорта, логистики и производства. Частные пользователи ощутят полезность 5G позднее, после запуска сетей 5G 3.5 ГГц, который ожидается в 2022 году.

Бизнес-клиентам оператор предлагает три вида услуг:

  • кастомизированное мобильное покрытие индор, включая развертывание для этого выделенных сетей, что поможет клиентам запускать собственные беспроводные приложения;
  • приоритететный доступ к критическим данным, что позволяет существенно снизить риски, связанные с перегрузками сетей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
  • гарантированную полосу пропускания в конкретных локациях, например, на территории завода или бизнес-центра, что позволяет запускать такие приложения, как, например, удаленное управление.

В KPN вели тесты 5G вот уже порядка 2 лет, что позволило разработать кейсы, которые могут оказаться востребованными различными вертикальными бизнесами. Компания располагает несколькими 5G-лабораториями, такими, как Роттердамский порт или Технохаб в Эйндховене.

В Нидерландах, напомню, услуги 5G с использованием диапазона 2100 МГц (и/или 1800 МГц) с апреля 2020 года предлагает Vodafone Ziggo. Этот оператор, кстати, уже выключил сети 3G. Компания T-Mobile приобрела частоты в диапазоне 700 МГц и 1400 МГц и обещает запуск 5G в 2020 году.

Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum. 

--

https://t.me/abloud62 - канал для своих, подключайтесь!

теги: Нидерланды, 5G, пятое поколение, новые сети, запуски

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.07. [Новости компаний] Реклама: Реклама сотовых операторов и ее оценки - Билайн собрал 11 наград / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Билайн расширяет акцию "Гиги за..." - теперь и за "мозги" / MForum.ru

01.09. [Новости компаний]  Skylink / MForum.ru

19.04. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 13 марта по 17 апреля 2009 года / MForum.ru

17.04. [Новости компаний]  Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 17 апреля 2009 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 12 ms, lookup=0 ms, find=12 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:12 poligrrr Тема: Baseus Enjoyment Series - мультифункциональный хаб для владельцев Macbook
Baseus Enjoyment Series - мультифункциональный хаб для владельцев Macbook Все, кто является обладателем ноутбуков от компании Apple, могут испробовать данное устройство. Подключается оно через ...
Вчера 17:08 poligrrr Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Вчера 17:05 poligrrr Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Вчера 16:58 poligrrr Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 15:34 polumlo Тема: Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 (13.07.2020)
Фастчарджеры (по типу Baseus) будут быстрее убивать аккумулятор телефона? Это вообще вредно для устройства?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru

21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: МТС начнет продавать смартфон motorola edge+ с поддержкой 5G / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Oppo A72 5G может появиться уже скоро / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Moto E7 замечен на живых фото / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: