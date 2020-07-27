5G: KPN запускает в Нидерландах сеть 5G

MForum.ru
27.07.2020,
Завтра будет запущена сеть 5G оператора KPN в Нидерландах. Всего неделя потребовалась компании на подготовку к этому запуску после того, как она приобрела частоты - полосу 20 МГц в диапазоне 700 МГц. По данным MForum Analytics в мире запущено, минимум, 90 сетей 5G.
На первом этапе планируется охват части таких городов, как Ranstad и Eindhoven. В зоне покрытия окажется примерно половина населения. До конца 2020 года оператор намеревается нарастить охват до двух третей населения, а национальное покрытие сформировать в 2021 году. Оператор ведет апгрейд сетевого оборудования 4G.
В KPN уверены, что на первом этапе 5G будет востребовано, прежде всего, у бизнес-клиентов, специализирующихся в области безопасности, здравоохранения, транспорта, логистики и производства. Частные пользователи ощутят полезность 5G позднее, после запуска сетей 5G 3.5 ГГц, который ожидается в 2022 году.
Бизнес-клиентам оператор предлагает три вида услуг:
В KPN вели тесты 5G вот уже порядка 2 лет, что позволило разработать кейсы, которые могут оказаться востребованными различными вертикальными бизнесами. Компания располагает несколькими 5G-лабораториями, такими, как Роттердамский порт или Технохаб в Эйндховене.
В Нидерландах, напомню, услуги 5G с использованием диапазона 2100 МГц (и/или 1800 МГц) с апреля 2020 года предлагает Vodafone Ziggo. Этот оператор, кстати, уже выключил сети 3G. Компания T-Mobile приобрела частоты в диапазоне 700 МГц и 1400 МГц и обещает запуск 5G в 2020 году.
Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum.
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теги: Нидерланды, 5G, пятое поколение, новые сети, запуски
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