5G: KPN запускает в Нидерландах сеть 5G

27.07.2020, MForum.ru

Завтра будет запущена сеть 5G оператора KPN в Нидерландах. Всего неделя потребовалась компании на подготовку к этому запуску после того, как она приобрела частоты - полосу 20 МГц в диапазоне 700 МГц. По данным MForum Analytics в мире запущено, минимум, 90 сетей 5G.

На первом этапе планируется охват части таких городов, как Ranstad и Eindhoven. В зоне покрытия окажется примерно половина населения. До конца 2020 года оператор намеревается нарастить охват до двух третей населения, а национальное покрытие сформировать в 2021 году. Оператор ведет апгрейд сетевого оборудования 4G.

В KPN уверены, что на первом этапе 5G будет востребовано, прежде всего, у бизнес-клиентов, специализирующихся в области безопасности, здравоохранения, транспорта, логистики и производства. Частные пользователи ощутят полезность 5G позднее, после запуска сетей 5G 3.5 ГГц, который ожидается в 2022 году.

Бизнес-клиентам оператор предлагает три вида услуг:

кастомизированное мобильное покрытие индор, включая развертывание для этого выделенных сетей, что поможет клиентам запускать собственные беспроводные приложения;

приоритететный доступ к критическим данным, что позволяет существенно снизить риски, связанные с перегрузками сетей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

гарантированную полосу пропускания в конкретных локациях, например, на территории завода или бизнес-центра, что позволяет запускать такие приложения, как, например, удаленное управление.

В KPN вели тесты 5G вот уже порядка 2 лет, что позволило разработать кейсы, которые могут оказаться востребованными различными вертикальными бизнесами. Компания располагает несколькими 5G-лабораториями, такими, как Роттердамский порт или Технохаб в Эйндховене.

В Нидерландах, напомню, услуги 5G с использованием диапазона 2100 МГц (и/или 1800 МГц) с апреля 2020 года предлагает Vodafone Ziggo. Этот оператор, кстати, уже выключил сети 3G. Компания T-Mobile приобрела частоты в диапазоне 700 МГц и 1400 МГц и обещает запуск 5G в 2020 году.

Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum.

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