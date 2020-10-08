Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России

MForum.ru
08.10.2020,
Компания Samsung объявила о начале продаж в России смарт-браслета Galaxy Fit 2. Помимо типичного для подобных устройств набора фитнесс-функций и стильной внешности, в качестве ключевого преимущества производитель выделяет длительное время работы от одного заряда аккумулятора.
По данным Samsung аккумулятора емкостью 159 мАч достаточно для работы новинки в течение 3 недель. Диагональ AMOLED-экрана новинки составляет 1,1 дюйма, разрешение – 294х126 точек, для защиты дисплея используется изогнутое 3D-стекло. В части защиты от влаги Samsung Galaxy Fit 2 допускает погружение на глубину до 50 метров, при этом для контроля активности во время плавания предусмотрены специальные режимы. Также новинка может контролировать фазы сна, уровень стресса, частоту сердечных сокращений и напоминать о необходимости мыть руки. Купить Samsung Galaxy Fit 2 можно за 3490 рублей.
© Антон Печеровый,
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