Электроника: Электронная мишень от резидента «Сколково» поможет спортсменам-стрелкам тренироваться

MForum.ru

Электроника: Электронная мишень от резидента «Сколково» поможет спортсменам-стрелкам тренироваться

11.02.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания «СенсАрт», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новую разработку - электронные мишени STarget. Они помогут тренироваться как начинающим стрелкам, так и спортсменам мирового класса. Также мишени можно использовать для проведения онлайн-соревнований.

Решение реализовано в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта РФ. Она предполагает использование новых технологий для проведения занятий и спортивных соревнований в школах, центрах дополнительного образования, спортивных школах и секциях.

Мишенный комплекс позволяет проводить качественные занятия по пулевой стрельбе из пневматического оружия и биатлону. STarget определяет точку попадания пули пневматического оружия в мишень и отображает результат на экране тренера. Для формирования электронного профиля спортсмена ведется автоматический подсчет очков и собирается статистика проведения тренировок.

Дмитрий Литманович, генеральный директор компании «СенсАрт»: «Мы сделали это решение доступным. Использование электронных мишеней обеспечивает лучшую динамику подготовки обучающихся. Занятие абсолютно безопасное, а программное обеспечение, входящее в состав комплекса, позволяет отслеживать динамику каждого стрелка».

Комплекс не требует обслуживания и замены бумажных мишеней. Исключена необходимость выхода человека на стрелковый рубеж. Имитация стрельбы на любую дистанцию происходит через замену изображений мишени, расстояние от стрелка до мишени может быть любым, исходя из возможностей помещения. Электронная мишень вычисляет точку удара пули в пулестойкое стекло мишени с точностью в 1 мм (четверть диаметра пули), результат мгновенно отображается на мониторе преподавателя.

Евгений Романов, старший проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «С помощью разработки нашего резидента будет сделан еще один вклад в спортивные достижения страны. Во время пандемии стало очевидно, что ограничения не должны влиять на возможные активные формы досуга, спорта и отдыха. STarget - это не просто имитация стрельбы, это способ развития реальной моторики, как во время соревнований. Идеальный инструмент для тренировок наших спортсменов даже в условиях отсутствия стрельбища».

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: электроника

© пресс-релиз, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.10. [Новости компаний] Ответы на вопросы: Нужно ли менять SIM-карту раз в полгода? / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru

20.07. [Новости компаний] Электроника: Российские валидаторы VALITEK примут оплату за проезд в метро Ташкента / MForum.ru

09.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: НИИЭТ займется разработками GaN полупроводников для систем 5G в составе АНО ТТ / MForum.ru

29.05. [Новости компаний] Электроника: МТС выпустила комплект оборудования для разработки IoT устройств / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=2 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:25 Андрюха Короб Тема: Посоветуйте антенный усилитель / усилитель сигнала сотовой связи / репитер
Сейчас удобней всего ставить комплекты для усиления сотового сигнала - в них идет сам репитер, антенна, модем иногда - репитер. Сейчас есть не только двухдиапазонные, но даже трехдиапазонные. Я сам ...
07.02.2021 18:15 ABloud Тема: Кыргызстан (07.05.2013)
В новом сообщении, посвященном скандалу вокруг сделки Ала-ТВ и дочерней структуры Veon в Кыргызстане, говорится о частотном диапазоне 100 МГц в диапазоне 2.3-2.4 ГГц, который Beeline было приобрел за ...
07.02.2021 11:03 ABloud Тема: Орловская область (04.12.2007)
Как Tele2 развивало сеть в Орловской области Tele2 в 2020 году модернизировала "40% базовых станций в регионе" для увеличения скорости передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. ...
06.02.2021 23:56 ABloud Тема: Саратовская область (04.12.2007)
Tele2 в 2020 году модернизировала 50% BS в регионе, число базовых станций с поддержкой 4G/LTE выросло на 14%. Сетевая инфраструктура была усилена новыми объектами связи в Энгельсе, Ртищево, Балашове, ...
06.02.2021 22:29 Smyshlenyj Тема: ZTE Blade A7 2019
На данном смарте по неосторожности потерял в Опере закладки (около 400) и экспресс-панель, закладки нужные (не ребячество, игры и прочее). Рут-прав на него пока нету в Сети. Синхронизация не поможет ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lenovo K13 / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E6i с 6,1-дюймовым дисплеем и Android Go представлен официально / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Black Shark 4 Pro замечен на фото / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K40 Pro / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Lite с Helio A20 представлен официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 представлен на европейском рынке / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 появился в России / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Huawei Mate X2 не получит гибкого дисплея от Samsung / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: