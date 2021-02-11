Электроника: Электронная мишень от резидента «Сколково» поможет спортсменам-стрелкам тренироваться

MForum.ru
11.02.2021,
Компания «СенсАрт», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила новую разработку - электронные мишени STarget. Они помогут тренироваться как начинающим стрелкам, так и спортсменам мирового класса. Также мишени можно использовать для проведения онлайн-соревнований.
Решение реализовано в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта РФ. Она предполагает использование новых технологий для проведения занятий и спортивных соревнований в школах, центрах дополнительного образования, спортивных школах и секциях.
Мишенный комплекс позволяет проводить качественные занятия по пулевой стрельбе из пневматического оружия и биатлону. STarget определяет точку попадания пули пневматического оружия в мишень и отображает результат на экране тренера. Для формирования электронного профиля спортсмена ведется автоматический подсчет очков и собирается статистика проведения тренировок.
Дмитрий Литманович, генеральный директор компании «СенсАрт»: «Мы сделали это решение доступным. Использование электронных мишеней обеспечивает лучшую динамику подготовки обучающихся. Занятие абсолютно безопасное, а программное обеспечение, входящее в состав комплекса, позволяет отслеживать динамику каждого стрелка».
Комплекс не требует обслуживания и замены бумажных мишеней. Исключена необходимость выхода человека на стрелковый рубеж. Имитация стрельбы на любую дистанцию происходит через замену изображений мишени, расстояние от стрелка до мишени может быть любым, исходя из возможностей помещения. Электронная мишень вычисляет точку удара пули в пулестойкое стекло мишени с точностью в 1 мм (четверть диаметра пули), результат мгновенно отображается на мониторе преподавателя.
Евгений Романов, старший проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «С помощью разработки нашего резидента будет сделан еще один вклад в спортивные достижения страны. Во время пандемии стало очевидно, что ограничения не должны влиять на возможные активные формы досуга, спорта и отдыха. STarget - это не просто имитация стрельбы, это способ развития реальной моторики, как во время соревнований. Идеальный инструмент для тренировок наших спортсменов даже в условиях отсутствия стрельбища».
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теги: электроника
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