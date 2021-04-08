Облачные технологии: Билайн Бизнес договорился о стратегическом партнерстве с Yandex.Cloud

08.04.2021, MForum.ru

Билайн Бизнес договорился о стратегическом партнерстве с Yandex.Cloud

В частности, теперь у клиентов Билайн Бизнес появилась возможность выбора из трех гипервизоров для построения облачной инфраструктуры в BeeCloud: VMware, Hyper-V и KVM Yandex.Cloud. Решения гибридной IT-инфраструктуры предоставляются с опорой на сеть ЦОДов уровня Tier III (IaaS, PaaS, DRaaS, Colocation и др.), объединенных в единую IP MPLS сеть без оплаты за исходящий трафик.

Какие именно технологии и сервисы предоставляет Yandex.Cloud? Технологии машинного обучения, экосистему для развития платформы данных, автоматизированное управление контейнерами, бессерверные вычисления. Обслуживание клиентов обеспечит единая служба поддержки, в зависимости от проблемы к решению подключатся специалисты BeeCloud или Yandex.Cloud.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Мы рады началу нашего сотрудничества с Yandex.Cloud, которое позволит использовать все возможности одной из лучших платформ на рынке в решениях цифровой трансформации на базе BeeCLOUD. Для наших клиентов важно, чтобы провайдер использовал комплексный подход к построению цифровой ИТ-инфраструктуры, и чтобы при этом он обладал внушительным опытом в этом вопросе. Наше партнерство позволит реализовать multicloud стратегию Билайн Бизнес по расширению возможностей BeeCLOUD за счет экосистемы облачных сервисов от Yandex.Cloud. Это даст возможность закрыть потребности всех сегментов бизнеса.

Yandex.Cloud также соответствует всем необходимым требованиям по защите персональных данных. Это важно для наших клиентов, среди которых много представительств международных компаний, для которых соответствие ФЗ-152 и наличие опыта в части информационной безопасности играют важную роль при выборе поставщика».

Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud:

«Мы видим, что российские компании все больше интересуют не отдельные облачные технологии, а возможность получить весь необходимый набор сервисов для решения задач роста бизнеса. Наше партнерство с BeeCLOUD облегчит старт тем, кто еще не в облаке и даст больше инструментов для цифрового прорыва опытным клиентам во всех регионах».

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теги: Билайн Бизнес Вымпелком облачные сервисы облачные услуги Yandex.Cloud