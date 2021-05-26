Облачные услуги: МТС может получить в свое облако клиента, требующего защиты

MForum.ru

Облачные услуги: МТС может получить в свое облако клиента, требующего защиты

26.05.2021, MForum.ru

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Сейчас, когда государство озаботилось перемещением самых разных критических сервисов на свою территорию, зарубежные компании, оказывающие услуги российским, вынуждены предпринимать меры, которые бы позволили им удовлетворять новым требованиям.

Коснулось это и систем резервирования билетов, регистрации на рейсы и обработки персональных данных пассажиров, сокращенно их называют PSS (Passenger Service System). Российские авиаперевозчики почти все на сегодня пользуются зарубежными PSS, в частности, испанской Amadeus и американской Sabre. Есть и российские разработки, например, "Сирена-трэвел" "Ростеха" и "Национальная система бронирования ТАИС" от "Онлайн резервейшн систем", но их доля на российском рынке авиаперевозок пока очень невелика.

Сбой в работе Sabre, случившийся на днях, привел к задержкам рейсов Аэрофлота, который пользуется этой PSS. И породил в и так уже тревожащихся по любому подобному поводу головах вопрос - сбой-сбоем, а что будет, если американцы целенаправленно отключили бы это систему? В общем, в сложившихся условиях, нетрудно прогнозировать что всех будут заставлять постепенно переходить на российские IT-системы. С посылом, что даже если они менее удобны и надежны и сбоят чаще, но это просто сбои, а не потенциальные (пусть и воображаемые) системные отключения в самый неподходящий момент. Хотя, как и со SWIFT, таких системных отключений никогда не было, и ждать их можно разве что в случае, если наша страна усилиями политиков все же превратится в мирового изгоя.

А пока что зарубежные PSS не хотят терять российский рынок и готовы за него бороться. Например, попробовать вписаться в ужесточившиеся требования России по части обработки персональных данных. Для этого в Amadeus задумались о переносе в Россию части своей PSS с данными российских перевозчиков, сообщают Ведомости.

И вот тут-то в Испании вспомнили об МТС. Тем более, что софт Amadeus совместим с софтом Microsoft, а облако МТС реализовано на технологиях Microsoft. Но куда важнее то, что в Amadeus надеются, что МТС обладает достаточными лоббистскими возможностями в России, чтобы защитить позиции своего клиента в случае, если российские конкуренты попытаются доказывать, что даже локализация PSS Amadeus в облаке МТС не решает проблему надежности системы бронирования.

В МТС конечно же такого клиента готовы принять с распростертыми объятиями, кто бы сомневался, в Ростехе столь же предсказуемо заявляют что такой переезд все равно не соответствует "критериям локализации" и "требованиям законодательства". Запасаемся попкорном и наблюдаем за схваткой двух йокодзун.

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теги: телеком ай-ти услуги облачные сервисы облачные услуги МТС Ростех PSS

© Алексей Бойко, MForum.ru

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