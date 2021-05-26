Облачные услуги: МТС может получить в свое облако клиента, требующего защиты

26.05.2021, MForum.ru

Сейчас, когда государство озаботилось перемещением самых разных критических сервисов на свою территорию, зарубежные компании, оказывающие услуги российским, вынуждены предпринимать меры, которые бы позволили им удовлетворять новым требованиям.

Коснулось это и систем резервирования билетов, регистрации на рейсы и обработки персональных данных пассажиров, сокращенно их называют PSS (Passenger Service System). Российские авиаперевозчики почти все на сегодня пользуются зарубежными PSS, в частности, испанской Amadeus и американской Sabre. Есть и российские разработки, например, "Сирена-трэвел" "Ростеха" и "Национальная система бронирования ТАИС" от "Онлайн резервейшн систем", но их доля на российском рынке авиаперевозок пока очень невелика.

Сбой в работе Sabre, случившийся на днях, привел к задержкам рейсов Аэрофлота, который пользуется этой PSS. И породил в и так уже тревожащихся по любому подобному поводу головах вопрос - сбой-сбоем, а что будет, если американцы целенаправленно отключили бы это систему? В общем, в сложившихся условиях, нетрудно прогнозировать что всех будут заставлять постепенно переходить на российские IT-системы. С посылом, что даже если они менее удобны и надежны и сбоят чаще, но это просто сбои, а не потенциальные (пусть и воображаемые) системные отключения в самый неподходящий момент. Хотя, как и со SWIFT, таких системных отключений никогда не было, и ждать их можно разве что в случае, если наша страна усилиями политиков все же превратится в мирового изгоя.

А пока что зарубежные PSS не хотят терять российский рынок и готовы за него бороться. Например, попробовать вписаться в ужесточившиеся требования России по части обработки персональных данных. Для этого в Amadeus задумались о переносе в Россию части своей PSS с данными российских перевозчиков, сообщают Ведомости.

И вот тут-то в Испании вспомнили об МТС. Тем более, что софт Amadeus совместим с софтом Microsoft, а облако МТС реализовано на технологиях Microsoft. Но куда важнее то, что в Amadeus надеются, что МТС обладает достаточными лоббистскими возможностями в России, чтобы защитить позиции своего клиента в случае, если российские конкуренты попытаются доказывать, что даже локализация PSS Amadeus в облаке МТС не решает проблему надежности системы бронирования.

В МТС конечно же такого клиента готовы принять с распростертыми объятиями, кто бы сомневался, в Ростехе столь же предсказуемо заявляют что такой переезд все равно не соответствует "критериям локализации" и "требованиям законодательства". Запасаемся попкорном и наблюдаем за схваткой двух йокодзун.

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