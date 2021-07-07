Спутниковый интернет: Maritime VSAT - cпутниковый интернет для арктической зоны

07.07.2021, MForum.ru

Orange Business Services подключил суда компании "Эко Шиппинг" к безлимитному интернету с использованием решения Orange Maritime VSAT. Заявляется бесперебойный доступ в интернет и к корпоративным сервисам даже в арктических широтах.

Решение Orange Maritime VSAT (судно - не из флота "Эко Шиппинг")

Девять судов ледового класса "Эко Шиппинг" выполняют грузоперевозки по Северному морскому пути. Экипажам необходим бесперебойный доступ как внутрикорпоративным ресурсам, так и в интернет.

В России для работы Maritime VSAT используется собственная наземная инфраструктура Orange Business Systems. Поддерживается автоматическое переключение к трем наземным хабам и 6-ю российскими спутниками в Ku- диапазоне. Компания обещает устойчивое и бесшовное соединение на протяжении всего маршрута следования судов.

Использованные на судах "Эко Шиппинга" антенные системы адаптированы для работы при сильных вибрациях, которая характерна для работы во льдах. На борту каждого судна развернута сеть Wi-Fi. Оборудование предоставлено по сервисной модели, что позволяет "Эко Шиппинг" обходиться без капитальных затрат, контролируя только операционные расходы.

«Наличие постоянной связи с судами и доступ к корпоративным ресурсам во время плавания значительно повышают эффективность работы команды. Например, ускоряют процесс оформления документации при заходе в порт, позволяют оперативно координировать деятельность различных служб компании. Кроме того, члены экипажей пароходов могут общаться с родственниками и близкими через выделенный сегмент сети для частного использования», — говорит ведущий сервис-инженер по радиооборудованию ООО «Эко Шиппинг» Михаил Устинов.

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