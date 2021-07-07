Спутниковый интернет: Maritime VSAT - cпутниковый интернет для арктической зоны

MForum.ru

Спутниковый интернет: Maritime VSAT - cпутниковый интернет для арктической зоны

07.07.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Orange Business Services подключил суда компании "Эко Шиппинг" к безлимитному интернету с использованием решения Orange Maritime VSAT. Заявляется бесперебойный доступ в интернет и к корпоративным сервисам даже в арктических широтах.

 

 

Решение Orange Maritime VSAT (судно - не из флота "Эко Шиппинг")

Девять судов ледового класса "Эко Шиппинг" выполняют грузоперевозки по Северному морскому пути. Экипажам необходим бесперебойный доступ как внутрикорпоративным ресурсам, так и в интернет.

В России для работы Maritime VSAT используется собственная наземная инфраструктура Orange Business Systems. Поддерживается автоматическое переключение к трем наземным хабам и 6-ю российскими спутниками в Ku- диапазоне. Компания обещает устойчивое и бесшовное соединение на протяжении всего маршрута следования судов.

Использованные на судах "Эко Шиппинга" антенные системы адаптированы для работы при сильных вибрациях, которая характерна для работы во льдах. На борту каждого судна развернута сеть Wi-Fi. Оборудование предоставлено по сервисной модели, что позволяет "Эко Шиппинг" обходиться без капитальных затрат, контролируя только операционные расходы.

«Наличие постоянной связи с судами и доступ к корпоративным ресурсам во время плавания значительно повышают эффективность работы команды. Например, ускоряют процесс оформления документации при заходе в порт, позволяют оперативно координировать деятельность различных служб компании. Кроме того, члены экипажей пароходов могут общаться с родственниками и близкими через выделенный сегмент сети для частного использования», — говорит ведущий сервис-инженер по радиооборудованию ООО «Эко Шиппинг» Михаил Устинов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком Orange Business Systems Maritime VSAT спутниковый интернет интернет для судов

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний] Частные сети: В Университете Карнеги-Меллона развернули частную сеть LTE для исследований периферийных вычислений / MForum.ru

11.11. [Новости компаний] Робототехника: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 64 / MForum.ru

01.08. [Новости компаний] Дроны: Подводным роботам Seaglider предстоят тысячи миль автономного плавания / MForum.ru

23.04. [Новости компаний] Лексикон в области дронов / MForum.ru

23.04. [Новости компаний]  Каталог дронов / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:10 MD Ariful ISLAM Тема: https://www.bloglovin.com/@watchonline21/ufc-264-poirier-vs-mcgregor-3-live-online
https://fullpresscoverage.com/... https://www.1upfun.com/... https://www.bloglovin.com/... https://webhitlist.com/... http://beterhbo.ning.com/... http://neolatino.ning.com/... ...
Сегодня 07:51 MaximG Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте, не могу вспомнить код блокировки, помогите пожалуйста) imei 358640/01/506915/7 почта: ymimaks@mail.ru
30.06.2021 06:34 Изя Зоненлихт Тема: Наушники JBL с пластмассовыми вкладышами.
Ранее всегда пользовался наушниками для телефонов без вкладышей, которые не совсем плотно входили в ушные отверстия и поэтому во время разговора мог слышать свой голос. В этих новых наушниках, уши ...
24.06.2021 17:13 Богдан20 Тема: Учет товарно-материальных ценностей
Кто давно искал решение как обезопасить свои товарно-материальные ценности, как проводить быструю инвентаризацию и не искать ответственного, делюсь с вами ссылкой. Очень удобная и понятная программа, ...
24.06.2021 15:58 ABloud Тема: Калмыкия Республика (04.12.2007)
Вымпелком (Билайн) объявляет о назначении Делгиры Пюрбеевой директором Элистинского отделения компании. Региональный директор Южного региона ПАО "Вымпелком" Андрей Пятахин: «Мы рады приветствовать ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

07.07. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F22 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench / MForum.ru

06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя / MForum.ru

05.07. [Новинки] Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Realme C21Y представлен официально / MForum.ru

02.07. [Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru

29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: