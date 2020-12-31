Частные сети: В Университете Карнеги-Меллона развернули частную сеть LTE для исследований периферийных вычислений

MForum.ru

Частные сети: В Университете Карнеги-Меллона развернули частную сеть LTE для исследований периферийных вычислений

31.12.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Когда Махадеву Сатьянараянану, профессору информатики в Университете Карнеги-Меллона и эксперту в области периферийных вычислений понадобилась сеть для тестирования разработанных приложений периферийных вычислений, в Университете решили развернуть частную беспроводную сеть LTE с использованием общедоступных в США частот CBRS GAA 3.5 ГГц.

Хотя в Университете действовала сеть Wi-Fi, профессор Сатьянараянан заявил, что его лаборатории необходима другая, более надежная сеть, способная справиться со значительной нагрузкой трафика без роста задержек, а с этим Wi-Fi справляется недостаточно хорошо. Кроме того, ему нужна была сеть с широкой управляемостью всех ее элементов.

Лаборатория Living Edge Lab в Университете Карнеги-Меллона считается одним из ведущих мировых исследовательских центров периферийных вычислений. Здесь исследуют взаимодействие периферийных вычислений, сетей периферийных вычислений, а также инструменты и инфраструктуру, необходимые для реализации граничных вычислений. 

Один из проектов лаборатории - анализ в реальном времени видеопотоков, чтобы определить, соблюдают ли люди правила социального дистанцирования, а также возможность анализа этих видеопотоков в дальнейшем, чтобы помочь в ликвидации вспышки COVID-19 в определенной области за счет выявления всех контактов заболевшего.

Выделение в США частот CBRS GAA 3.5 ГГц для использования всеми желающими дало возможность различным компаниям и университетам развертывать частные сети 4G и 5G с помощью облачных провайдеров. В случае с Университетом Карнеги-Меллона таким провайдером стала компания Federated Wireless.

Развернутая в университете сеть из нескольких базовых станций обеспечивает покрытие на территории лаборатории Living Edge Lab, а для работы пакетного ядра и периферийных вычислений применяется решение размером с коробку из под обуви AWS Snowcone, Amazone. Cеть развернул IT-отдел Университета, консультируясь с Federated в удаленном режиме. Пока что развернута сеть LTE, но как только будет доступно аналогичное решение 5G, в лаборатории перейдут на него. 

В Federated Wireless уже проводят испытания решения частной сети 5G с использованием частот CBRS, но коммерческая их доступность ожидается не ранее 2022 года. 

Источник: lightreading.com 

-- 

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: частные сети, EDGE computing

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.11. [Новости компаний] Выделенные сети: Билайн Бизнес испытал выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли / MForum.ru

23.11. [Новости компаний] Выделенные сети: МТС и Ericsson построят первую в России выделенную коммерческую 5G-ready сеть / MForum.ru

11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве / MForum.ru

18.09. [Новости компаний] Частные сети: МТС запустила выделенную сеть LTE на решении Nokia / MForum.ru

09.07. [Новости компаний] Выделенные сети: AT&T и Accenture обеспечат услугами частной сети нефтяников Луизианы / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 08:30 Kikicool666 Тема: Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России (14.12.2020)
поисковая система оптимизировала услуги по оказанию помощи предприятиям, компаниям, работая в качестве консультанта, а также другим крупным предприятиям, строящим более мощные компании, также ...
29.12.2020 15:49 Karakum89 Тема: Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября (12.11.2020)
Будет интересно посмотреть его в действии. Realme постоянно радует хорошими новинками. Думаю, что этот тоже будет хорош
29.12.2020 14:46 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Представлен Xiaomi Mi 11 на чипсете Snapdragon 888 (29.12.2020)
Приятного вида лопата. Еще бы камеру под экран и слот для карты памяти, тогда вообще был бы огонь
29.12.2020 12:50 hotlikeExynos Тема: Что лучше купить Xiaomi redmi note 9 или Samsung m11?
Среди представленных вариантов miNote 9 в младшей версии выигрывает во всем, кроме цены. Если ограничиться только этими моделями, то я бы выбрал Сяоми. Но на мой взгляд, сравнение не совсем ...
29.12.2020 01:33 Karakum89 Тема: Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro (22.12.2020)
Часики та выглядят достойно. Куплю их потом и буду тестить на деле. Думаю, Realme не подведут

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.12. [Новинки] Анонсы: F150 – новый бренд защищенных смартфонов / MForum.ru

29.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi 11 на чипсете Snapdragon 888 / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A72 4G / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno5 Pro+ с SD865 и 50 Мп камерой / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Поддержка 5G-сетей может появиться в Samsung Galaxy A22 / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Poco M3 c АКБ 6000 мАч приходит в Россию / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 9 Power представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro / MForum.ru

16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru

15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru

14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: