Частные сети: В Университете Карнеги-Меллона развернули частную сеть LTE для исследований периферийных вычислений

MForum.ru
31.12.2020,
Когда Махадеву Сатьянараянану, профессору информатики в Университете Карнеги-Меллона и эксперту в области периферийных вычислений понадобилась сеть для тестирования разработанных приложений периферийных вычислений, в Университете решили развернуть частную беспроводную сеть LTE с использованием общедоступных в США частот CBRS GAA 3.5 ГГц.
Хотя в Университете действовала сеть Wi-Fi, профессор Сатьянараянан заявил, что его лаборатории необходима другая, более надежная сеть, способная справиться со значительной нагрузкой трафика без роста задержек, а с этим Wi-Fi справляется недостаточно хорошо. Кроме того, ему нужна была сеть с широкой управляемостью всех ее элементов.
Лаборатория Living Edge Lab в Университете Карнеги-Меллона считается одним из ведущих мировых исследовательских центров периферийных вычислений. Здесь исследуют взаимодействие периферийных вычислений, сетей периферийных вычислений, а также инструменты и инфраструктуру, необходимые для реализации граничных вычислений.
Один из проектов лаборатории - анализ в реальном времени видеопотоков, чтобы определить, соблюдают ли люди правила социального дистанцирования, а также возможность анализа этих видеопотоков в дальнейшем, чтобы помочь в ликвидации вспышки COVID-19 в определенной области за счет выявления всех контактов заболевшего.
Выделение в США частот CBRS GAA 3.5 ГГц для использования всеми желающими дало возможность различным компаниям и университетам развертывать частные сети 4G и 5G с помощью облачных провайдеров. В случае с Университетом Карнеги-Меллона таким провайдером стала компания Federated Wireless.
Развернутая в университете сеть из нескольких базовых станций обеспечивает покрытие на территории лаборатории Living Edge Lab, а для работы пакетного ядра и периферийных вычислений применяется решение размером с коробку из под обуви AWS Snowcone, Amazone. Cеть развернул IT-отдел Университета, консультируясь с Federated в удаленном режиме. Пока что развернута сеть LTE, но как только будет доступно аналогичное решение 5G, в лаборатории перейдут на него.
В Federated Wireless уже проводят испытания решения частной сети 5G с использованием частот CBRS, но коммерческая их доступность ожидается не ранее 2022 года.
Источник: lightreading.com
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теги: частные сети, EDGE computing
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