Кадры: "Мегафон изменит позиционирование бренда", Василий Большаков, новый марком директор МегаФон

07.07.2021, MForum.ru

Василий Большаков сменил Юлию Коневу на позиции директора по бренду и маркетинговым коммуникациям. Юлия покинула компанию. Среди основных задач Василия Большакова - развитие бренда МегаФон. Одним из его первых проектов станет "запуск обновленной креативной рамки". Работой над новой рекламной компанией займется Алексей Троцюк, сценарист, обладатель ТЭФИ, продюсер видосервиса START.

Василий Большаков, директор по маркетинговым коммуникациям "МегаФон", фото - пресс-службы компании "МегаФон".

«В планах МегаФона – изменения в позиционировании бренда, и мне особенно интересно присоединиться к команде, когда перед нами стоит такой амбициозный вызов. В августе мы запустим обновленную креативную рамку и рекламную кампанию, которая будет заметно отличаться от прежних форматов коммуникации», – отметил Василий Большаков.

Алексей Троцюк, креативный директор ПАО "МегаФон", фото пресс-службы МегаФон

«Наши ближайшие планы – редкая возможность реализовать творческие идеи, не ограничиваясь стандартными подходами в рекламе, присущими корпорациям. МегаФон готов отступать от традиционных рекламных форматов в пользу производства высококачественного и современного контента. Этот подход мне близок, я рад присоединиться к команде и жду августа, когда мы сможем представить первые результаты нашей совместной работы», – говорит креативный директор МегаФона Алексей Троцюк.

«Я рад представить обновленную команду коммерческого блока МегаФона. Весной на позицию директора по продажам и обслуживанию перешел Олег Телюков, который за предыдущие два года в должности гендиректора Yota показал уникальные результаты. В июне направление по развитию b2c продукта возглавил Дмитрий Рудских. Эта команда обладает всеми компетенциями и здоровыми амбициями, чтобы сделать лучший на рынке продукт, отвечающий всем актуальным потребностям абонентов. Задача Василия и Алексея – донести до абонентов преимущества МегаФона. Я уверен, что огромный опыт Василия Большакова в коммуникациях вместе с возможностями Алексея Троцюка в создании высококачественного контента помогут в очередной раз выделить наш бренд на рынке и вывести взаимодействие с аудиторией на новый уровень», – говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Биографические справки

Василий Большаков

окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, имеет диплом Executive MBA Kellogg Northwestern University. В 2002 году начал работать руководителем по рекламе в S7 Airlines, в 2006 году ушел в МТС на позицию директора по проектам. С 2011 года работал в ВТБ 24, где отвечал за весь пул маркетинговых коммуникаций бренда. В октябре 2015 года присоединился к команде «Эльдорадо» в должности директора по маркетингу, в компании отвечал за стратегическое развитие бренда, электронную коммерцию и поиск новых территорий развития.

Алексей Троцюк

генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса START, совладелец компании Yellow, Black & White. В 2002-2005 годах работал сценаристом на телеканале Рен ТВ. В 2006 году перешел на СТС, где до 2011 года совмещал работу сценариста и креативного продюсера. С 2011 года является продюсером компании Yellow, Black and White, с 2017 года - видеосервиса START. В 2018-2020 годах был генеральным продюсером телеканала «Супер». Окончил Брестский политехнический институт. Алексей - обладатель двух наград ТЭФИ: 2009 года в номинации «Сценарист телевизионного художественного сериала» за ситком «Папины дочки» и 2011 года в номинации «Продюсер телевизионной программы» за скетчком «Одна за всех».

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