Тренды: Vodafone UK заявила, что сеть 3G мешает переходу оператора к концепции Open RAN

02.10.2021, MForum.ru

Vodafone UK в 2000 году выложил за лицензию 3G гигантскую сумму - 6 млрд фунтов или по текущему курсу - $8,3 млрд. А теперь оператор намерен избавиться от этой сети, поскольку она мешает его дальнейшему развитию.

До какой-то степени это вынужденная мера. Британский Vodafone UK следует в кильватере решений американских политиков, которые ввергли Huawei в опалу и требуют замену уже развернутого телеком оборудования этой компании на оборудование альтернативных поставщиков. Союзники-островитяне из UK, Австралии и Новой Зеландии готовы исполнить. Речь идет примерно о 2500 площадках с оборудованием Huawei. В Vodafone хотят заодно перейти на концепцию Open RAN. И здесь возникла проблема - у выбранного в качестве нового поставщика Samsung есть решение Open RAN для сетей 2G, 4G и даже для 5G, но не для 3G. Часть оборудования радиоподсистемы Vodafone UK намерен приобрести у NEC. Что касается других частей системы, то серверы на базе чипов Intel будут закупаться у Dell, облачную инфраструктуру предоставит Wind River, услуги тестирования на соответствие и совместимость - компании Keysight и Capgemini.

Отсутствие у Samsung решения 3G Open RAN возможно решило судьбу сети 3G, которая в противном случае, еще быть может поработала бы несколько лет. Теперь оператор хотело бы ее выключить, переиспользовав частоты 2100 МГц в сети LTE. Аналогично планируется поступить и с диапазоном 900 МГц, причем первый блок в 10 МГц уже подвергся рефармингу в LTE, что немедленно обеспечило сети компании прекрасные показатели indoor покрытия.

Понятно, что есть клиенты, которых такие действия оператора огорчают. Это и те, кто годами не обновлял свои телефоны, это и те, кто хотя и располагает смартфоном с поддержкой LTE, сидит на древних тарифах 3G. Есть даже смартфоны с поддержкой 4G, но с прошивками, которые не позволяют 4G использовать. Дикая ситуация для российских абонентов. И это даже если не принимать в расчет тему M2M. В общем, похоже, выключить 3G завтра не получится.

На 2G в Объединенном королевстве и вовсе пока не посягают, в сети Vodafone все еще до 50% голосовых вызовов проходит через сети 2G/3G (что касается данных, то 90% идет через LTE). Факты наглядно свидетельствуют - британцы продолжают оставаться консервативными.

По материалам: lightreading.com

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