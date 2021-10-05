ЦОД: Компания Ростелеком-ЦОД запускает новый ЦОД NORD-6 в Москве

MForum.ru
05.10.2021,
Компания Ростелеком-ЦОД запускает новый ЦОД NORD-6 в Москве (Коровинское шоссе, 37). Его площадь - 3000 кв.м. В двух залах - 207 стоек, общая мощность - 5 МВт. На этом объекте уже работает 5 ЦОД общей емкостью 3764 стойки.
Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда «Центр Технологий ЦОД».
Особенность ЦОДа - группа стоек с повышенной мощностью 20 кВт.
Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню Tier III.
Расширение центра NORD - реакция Ростелекома на дефицит мощностей ЦОД в Москве. В ближайшее время компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД уровня Tier IV с проектной емкостью 2 тыс. стоек.
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теги: телеком ЦОД Ростелеком Москва Московский регион
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