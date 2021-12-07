Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе

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Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе

07.12.2021, MForum.ru

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Компания SberDevices анонсировала устройство SberBox Time, представляющее собой смесь умной колонки, приставки к телевизору и часов. По дизайну SberBox Time ближе к классическим часам-будильнику.

Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе

Новинка является частью экосистемы продуктов Сбера и оснащена голосовым ассистентом «Салют». Для получения голосовых команд используется система из пяти микрофонов, за звук отвечает пара широкополосных динамиков. Для подключения к телевизору используется HDMI, картинка может транслироваться в разрешении 4К. Также отметим поддержку SberPlay (сервис облачного гейминга, позволяющего играть в игры для ПК). Для обеспечения приватности присутствует кнопка «Mute», физически отключающая микрофоны. Цена новинки – 7 990 рублей. Изначально новинка выйдет в черном и белом цветах, позднее обещают другие варианты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя, svyaznoy.ru

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