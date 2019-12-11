Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия

11.12.2019, MForum.ru

Журналисты ресурса The Verge подвели итоги последнего десятилетия, составив список 100 самых важных продуктов для массового потребителя. Почетное сотое место досталось Google Glass. Также в него вошли спиннер (87 место) и палка для селфи (58 место).

Впрочем, куда интереснее начало этого списка, который открывает iPhone 4, задавший тренд развития индустрии на годы вперед. Стильный корпус из стекла и металла, дисплей высокого разрешения, качественная тыловая камера, фронтальная камера для видеосвязи и сэлфи, а также производительный (для своего времени) процессор и достаточный объем ОЗУ - остаются важнейшими характеристиками любого смартфона. Да, меняются цифры количества ядер и камер, мегагерц и мегапикселей, но суть остается прежней.

На втором месте расположилась умная колонка Amazon Echo, ставшая родоначальником набирающего популярность сегмента. Она же породила тренд на использование голосовых ассистентов. «Бронзу» The Verge присудил MacBook Air 2013 модельного года. Также отметим присутствие в этом списке смартфона Samsung Galaxy S6, автомобиля Tesla Model S, беспроводных наушников Apple Air Pods, умных часов Apple Watch и повербанка Anker PowerCore 10000.