Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700

MForum.ru
10.01.2022,
Компания Lenovo готовится к анонсу игрового планшетного компьютера Legion Y700, причем приоткрыть завесу тайны в части спецификаций устройства решил сам исполнительный директор компании.
Lenovo Legion Y700 представляет собой планшетный компьютер с 8,8-дюймовым дисплеем разрешением 2560x1600 точек и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Частота обновления экрана – до 120 Гц, опроса сенсора – 240 Гц. Кроме того, Lenovo Legion Y700 получит динамики JBL с поддержкой Dolby Vision и Dolby Audio. Основой аппаратной платформы новинки станет чипсет Qualcomm Snapdragon 870. Судя по фото, устройство получит металлический корпус, одиночную тыловую камеру и порт USB Type C на нижнем торце.
© Антон Печеровый,
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