Микроэлектроника: Министерство торговли США выявило "тревожную" нехватку чипов

06.02.2022, MForum.ru

Повышенный спрос на полупроводники, используемые в автомобилях, электронике и энергосетях подстегнул инфляцию и в итоге может привести к остановке многих предприятий в США.

иллюстрация - Pixabay

В опросе принимали участие более 150 компаний, производящих и покупающих микросхемы.

Министр торговли Джина М. Раймондо заявила, что результаты показывают острую необходимость поддержки отечественного производства и призвала Конгресс принять закон, направленный на повышение конкурентоспособности США по отношению к Китаю за счет расширения американского производства. Она призывает к срочным действиям, ссылаясь на то, что спрос на чипы для автомобилей, электроники, медицинского оборудования и других продуктов намного превышает предложение, несмотря на то, что многие мировые производители чипов уже до максимума загрузили свои производственные мощности.

Несмотря на то, что спрос на полупроводники в период с 2019 по 2017 год увеличился на 17%, не произошло соразмерного увеличения предложения. (Лично мне трудно в это поверить, учитывая, как много было сообщений о том, что на волне спроса происходил не только рост загрузки ранее не полностью загруженных мощностей, но и расконсервация законсервированных из-за недостатка спроса производственных линий некоторыми поставщиками). Тем не менее, если верить данным, собранным американским Министерством торговли, подавляющее большинство заводов по производству полупроводников используют около 90% своих мощностей для производства микросхем, а это означает, что у них мало возможностей для немедленного увеличения объема производства.

Росту спроса на полупроводники способствует то, что технологии, использующие множество полупроводников, такие как 5G и электромобили, становятся все более распространенными.

Сочетание рост спроса на потребительские товары, содержащие микросхемы, а также сбоев в производстве, связанных с пандемией, привело к дефициту и резкому росту цен на полупроводники в последние 2 года.

Нехватка чипов вынудила некоторые заводы, которые используют компоненты для производства своей продукции, например, американские автопроизводители, замедлить или приостановить производство. Это подорвало экономический рост США и привело к повышению цен на автомобили, что является фактором, стимулирующим рост инфляции в США. Цена на подержанный автомобиль в 2021 году выросла на 37%, что способствовало росту инфляции до 40-летнего максимума в декабре 2021 года.

В сентябре 2021 года Министерство торговли разослало опросник глобальным производителям микросхем и крупнейшим их потребителям, чтобы собрать информацию о запасах, производственных мощностях и проблемах, чтобы понять, где в отрасли возникли узкие места и как их устранить. Результаты этого опроса, опубликованные на прошлой неделе, показывают, насколько скудными стали мировые поставки чипов.

Медианный запас чипов у покупателей сократился до менее, чем 5 дней, тогда как до пандемии он составлял 40 дней. А это означает, что практически любой сбой в производстве чипов, например, как из-за зимних морозов в Техасе или вспышки очередной "пандемии" может привести к закрытию заводов в США и в очередной раз дестабилизировать цепочки поставок.

Чтобы решить создавшуюся проблему, администрация Байдена намерена поддерживать практическими мерами законопроект, принятый Сенатом США в июне 2021 в качестве реакции на проблемы с цепочками поставок в стране.

Речь идет Законе США об инновациях и конкуренции, который подразумевает, что почти четверть триллиона долларов будут направлены на научные исследования и разработки с тем, чтобы повысить конкурентоспособность США по сравнению с Китаем и поддержать производителей полупроводников, выделив им $52 млрд в виде чрезвычайных субсидий.

Процесс застопорился из-за споров между Палатой представителей и Сенатом в отношении того, куда именно следует направить финансирование. В частности, в Палате больше внимания хотят уделять фундаментальным исследованиям.

Администрация президента пытается убедить обе стороны быстрее прийти к решению, указывая, что нет времени на "раскачку". Проведенное исследование показало, что в ряде случаев, компаниям сегодня требуется вдвое больше времени, чем ранее, чтобы закупить те или иные необходимые им компоненты. Иногда это время достигает целого года.

Дефицит затронул, как чипы, выпускаемые по устаревшим технологиям, которые сейчас массово требуются, например, в проектах автоматизации производства, так и самые передовые, необходимые для проектов на базе ИИ.

Опрос выявил также тревожную степень зависимости США от Тайваня в отношении чипов, выпускаемых по передовым технологиям. TSMC стала предпочтительным контрактным производителем для многих компаний.

Китай считает свои претензии на Тайвань не подлежащими обсуждению и занимает все более агрессивную военную позицию по отношению к острову, что может поставить под угрозу поставки передовых чипов в США.

Также исследование показало высокие цены на полупроводники, которые продаются через брокеров и сейчас в Министерстве торговли расследуют эту практику.

Администрация Байдена создала систему, призванную мониторить ситуацию и уведомлять правительство и промышленность о надвигающейся нехватке чипов. Чиновники приветствуют отраслевые инвестиции, но понятно, что любое новое строительство предприятий по производству микросхем в США займет несколько лет и не обеспечит немедленного устранения дефицита.

Источник: The New York Times

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