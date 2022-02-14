Микроэлектроника: На Тайване видят "большие возможности" по расширению сотрудничества с ЕС в области микроэлектроники

MForum.ru
14.02.2022,
Правительство Тайваня считает, что есть "большие возможности" для сотрудничества с Европейским союзом в области производства полупроводников, что отвечает планам ЕС по укреплению позиций на международном рынке производства микросхем и снижению зависимости от закупок в США и Азии.
В новом плане ЕС, Тайвань с его крупнейшим в мире контрактным производителем TSMC и другими ведущими компаниями в области полупроводникового производства, упоминается как один из "партнеров-единомышленников", с которыми Европа хотела бы работать.
На Тайване заявляют, что рады видеть динамичную двустороннюю торговлю и инвестиции. Здесь ожидают, что в "постпандемическую эпоху", у Тайваня и ЕС есть существенные возможности для усиления сотрудничества и реструктуризации глобальных цепочек поставок.
В общем, обе стороны на словах готовы к развитию дружеских отношений.
На деле пока что у TSMC нет заводов в Европе, а соответствующие планы по возможному развертыванию такого производства пока что "находятся на очень ранней стадии", как заявила компания в январе 2022 года.
Да и для ЕС серьезные вложения в Тайвань могут обернуться проблемами, исходя из геополитической ситуации и риторики Китая последних лет. Между ЕС и Тайванем нет даже официальных дипломатических отношений, так что обмен любезностями - это лишь выражение взаимных симпатий, а не выработка каких-то взаимных обязательств.
Источник: Reuters
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теги: микроэлектроника Тайвань Европа Евросоюз
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