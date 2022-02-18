Микроэлектроника: Cisco и ее конкуренты жалуются на недополученные миллиарды долларов из-за нехватки электронных компонентов

MForum.ru

Микроэлектроника: Cisco и ее конкуренты жалуются на недополученные миллиарды долларов из-за нехватки электронных компонентов

18.02.2022, MForum.ru

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Компания Cisco заявила, что недополучает доходы из-за нехватки электронных компонентов, конкуренты из Jupiper и Arista подтверждают схожие проблемы, связанные с нехваткой компонентов и проблемами с цепочкой поставок. Об этом рассказывает NetworkWorld.com.

 

 

Cisco, как и многие ее конкуренты, сталкивается с ростом доходов за счет выросшего спроса, но нехватка микросхем и другие проблемы с поставками продолжают угрожать успехам отрасли.

В частности, Cisco заявила, что ее выручка за второй финансовый квартал (у Cisco он завершился в январе 2022 года) выросла до $12.7 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее.

При этом портфель еще невыполненных заказов составляет примерно $14 млрд, что соответствует росту более, чем на 150% год к году. Порядка $2 млрд - это пока что невыполненные заказы на ПО. Jupiper также говорит о рекордном уровне портфеля заказов - $1,8 млрд.

До 50-70 недель в некоторых случаях выросли сроки выполнения заказов компанией Arista, в компании этому не рады. "Постоянные проблемы с поставками повлияли не только на нашу способность поставлять оборудования, но также и на наши возможности поставки ПО, поскольку сейчас многое ПО поставляется вместе с оборудование", рассказывает финансовый директор Cisco Scott Heron.

В компании говорят, что в течение квартала ситуация в цепочках поставок особенно не ухудшилась, но и об ее улучшении говорить пока что не приходится. Нет и каких-то обоснованных ожиданий в отношении ситуации в ближайшие кварталы.

"Во всех непонятных ситуациях поднимай цены", - это рецепт, похоже, стал универсальным для производителей во всем мире. В частности, если говорить о Cisco, то эта компания, как и ее конкуренты, уже подняла цены примерно на 10%, говорят эксперты.

Разумеется, это расстраивает некоторых клиентов, которые пытались успеть приобрести продукты компании еще до повышения, но не смогли этого сделать. Впрочем, уверены в Cisco, клиенты должны все правильно понять, ведь и они, если говорить о бизнес-клиентах, сейчас делают примерно то же самое в отношении своих клиентов - поднимают цены, к чему их побуждает инфляционное давление.

Cледует признать, что такой подход обоснован. В условиях дефицита продукции, естественно, что цены растут. Это перекладывание проблем производителей на плечи потребителей. Но долго этот способ работать не будет. Спрос в какой-то момент начнет сокращаться, а в условиях роста стоимости кредитов, поползет вниз и прибыльность бизнеса, несмотря на высокие цены. И в какой-то момент крупные участники рынка могут начать ощущать негативные последствия сегодняшней политики повышения цен.

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теги: микроэлектроника IT айти тренды

© Алексей Бойко, MForum.ru

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