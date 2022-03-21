Кадры: МТС открывает тысячи вакансий

21.03.2022, MForum.ru

В МТС решили воспользоваться ситуацией, в которой оказались некоторые из тех квалифицированных сотрудников, кто потерял или опасается потерять работу в иностранных компаниях, которые ушли или задумались об уходе из России. Сегодня перед такими специалистами встает непростой выбор - ждать развития событий, найти российского работодателя или попробовать выехать из страны и продолжать развитие своей карьеры за рубежом.

МТС делает таким специалистам предложение о найме, открывая более тысячи вакансий. Только для IT-экспертов оператор предлагает в общей сложности порядка 500 рабочих мест. Предложение адресовано специалистам в области Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка, также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Нужны те, кто умеет в BigData и AI, специалисты в области облачной инфраструктуры. Есть интерес к маркетологам и специалистам в области PR, HR и т.п.

Еще около 1000 вакансий открыто в региональных подразделениях, здесь, прежде всего, требуются специалисты-продажники, а также те, кто сможет заниматься развитием технической инфраструктуры МТС. Есть вакансии в службе клиентского сервиса, включая места для удаленных сотрудников и рознице МТС.

Интересно, что предложение действительно не только для отдельных специалистов, но также и для существующих команд.

«МТС продолжает развивать передовые цифровые решения для всех жителей нашей страны. Мы считаем важным не просто обеспечить стабильность десяткам тысяч наших сотрудников, но и предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС работает в усиленном режиме, рассматривая на существующие в компании позиции сотрудников самого разного уровня – от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи по развитию экосистемы цифровых сервисов МТС, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами в масштабах всей страны и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметила врио вице-президента по управлению персоналом МТС Юлия Быстрицкая.

Не буду агитировать за то, чтобы внимательно присмотреться к предложению МТС, сейчас такая ситуация, когда стоит тщательно взвесить все доступные сценарии дальнейшего развития ситуации, прежде, чем предпринимать какое-то решение. Цена игры высока.

Решение МТС - разумное в сложившихся ситуациях, оператор решает сразу две проблемы. Во-первых, свои собственные - расширяя команду специалистами, которые ранее, возможно, не спешили бы рассматривать работу в российской компании, а теперь готовы это сделать. Во-вторых, для кого-то это станет "палочкой-выручалочкой", предложением работы тогда, когда она действительно нужна. То есть можно говорить также о позитивной социальном аспекте этой инициативы.

пресс-релиз МТС

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