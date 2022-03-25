Микроэлектроника: Kioxia и Western Digital расширят сотрудничество

25.03.2022, MForum.ru

Reuters сообщает о планах компании Kioxia Holdings Corp., Япония, в апреле 2022 года приступить к сооружению совместного с Western Digital Corp. дополнительного производства чипов памяти на площадке на севере Японии.

Оценка возможных инвестиций в этот новый совместный проект - порядка ¥1 трлн ($8.3 млрд).

Новое сейсмоустойчивое производство построят на площадке в Китаками (префектура Иватэ), Япония. Планируется завершить стройку и ввести производство в эксплуатацию уже в 2023 году.

Компаниям на сегодня принадлежит значительная доля рынка микросхем NAND флэш-памяти, 13,2% - Kioxia и 19,3% - WD, то есть суммарно 32,5% общемирового объема производства.

Японская и американская компании сотрудничают уже не первый год, им совместно принадлежат производственные линии по выпуску чипов памяти в Йоккаити и Китаками. Также партнеры совместно ведут разработку 162-слойной памяти 3D NAND, которую планируются внедрить в массовое производство в период 2022-2023.

Совместное производство компаний в последние годы уже дважды сталкивалось с проблемами. В 2019 году случилось отключение электроэнергии, что привело к снижению объемов выпуска чипов и даже вызвало повышение мировых цен на NAND-память. В конце января 2022 года совместное производство столкнулось с загрязнением некоторых материалов на производственных линиях, выпускающих флэш-памяти NAND в Йоккаити и Китаками. Это загрязнение, по предварительным оценкам, привело к потери порядка 13% от объемов выпуска продукции группой в 1q2022, а в пересчете на год - 3%.

Японская Toshiba контролирует 40,6% акций Kioxia и хотела бы их продать после вывода компании на IPO, сроки которого пока не объявлены.

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теги: микроэлектроника Kioxia