Развитие сетей: Вымпелком рассказал о модернизации сети ШПД в Ставропольском крае

MForum.ru
20.04.2022,
Вымпелком сообщает, что модернизировал сеть ШПД в Ставрополе, Кисловодске, Минеральных водах и Пятигорске.
Абонентская база оператора в Ставропольском крае - 85 тысяч, есть подключения не только в Ставрополе, но и в Михайловске, Изобильном, Пятигорске, Минводах, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Георгиевске, в станице Ессентукская и в поселке Горячеводский.
Максимальные скорости доступа к сети достигает 500 Мбит/с, объем трафика в 2021 году вырос на 40%.
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край
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