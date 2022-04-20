Развитие сетей: Вымпелком рассказал о модернизации сети ШПД в Ставропольском крае

20.04.2022, MForum.ru

Вымпелком сообщает, что модернизировал сеть ШПД в Ставрополе, Кисловодске, Минеральных водах и Пятигорске.

Абонентская база оператора в Ставропольском крае - 85 тысяч, есть подключения не только в Ставрополе, но и в Михайловске, Изобильном, Пятигорске, Минводах, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Георгиевске, в станице Ессентукская и в поселке Горячеводский.

Максимальные скорости доступа к сети достигает 500 Мбит/с, объем трафика в 2021 году вырос на 40%.

Телеком в Ставропольском крае

пресс-релиз Вымпелком

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край