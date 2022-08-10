Развитие сетей: МегаФон расширил канал обмена данными с серверами Telegram в 2.5 раза

10.08.2022, MForum.ru

МегаФон нарастил скорость обмена данными с серверами Telegram в 2.5 раза. Если ранее каналы связи имели полосу пропускания в 400 Гбит/c, сейчас она выросла до 1000 Гбит/с. В переводе на язык пользовательского опыта, файлы будут грузиться и скачиваться быстрее, может улучшиться качество голосовых вызовов, которое и до этого было превосходным.

Telegram - самый популярный у абонентов МегаФон мессенджер. По данным оператора, на него приходится 65% всего объема мобильного интернет-трафика сервисов, предназначенных для мгновенного общения. За 7 месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в 2 раза год к году. Росло и число звонков внутри сервиса - втрое относительно прошлого года.

Расширение каналов стало, таким образом, необходимой мерой, прежде всего, для сохранения уровня качества доступа к услуге. МегаФон, в частности, в 3 раза нарастил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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