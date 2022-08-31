DWDM: Т8 нашла якорного заказчика на свои решения DWDM

31.08.2022, MForum.ru

Как сообщает Минцифры, подписан рамочный договор между Ростелеком и компанией Т8, производителем телеком-оборудования. Согласно контракту, T8 обязалась поставлять ПО и оборудование DWDM, а также соответствующие лицензии. T8 также обязалась поэтапно повышать долю отечественных электронных компонентов в своих изделиях. В частности, Т8 берется нарастить долю блоков, содержащих микроконтроллеры или микропроцессоры отечественного производства до 30%.

Рамочный договор, заключенный до конца 2026 года, позволяет выплатить до 2 млрд рублей.

Благодаря этому контракту, T8 может рассчитывать на гарантированный спрос со стороны Ростелекома, что позволит компании с уверенностью финансировать собственные разработки.

Можно ожидать, что другие операторы Б4 в ближайшее время последуют примеру Ростелекома, и мы еще узнаем о других аналогичных контрактах с российскими производителями на поставку телеком-решений.

пресс-релиз Минцифры

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теги: телеком-оборудование сделано в России Минцифры Ростелеком Т8 DWDM