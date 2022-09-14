Микроэлектроника: Минобороны Индии приглашает промышленников страны произвести полмиллиона микросхем

14.09.2022, MForum.ru

Министерство информационных технологий Индии подало от имени Минобороны страны запрос предложений промышленности по проектированию, выпуску и корпусированию двух SoC - всего в объеме до 0.5 млн штук.

Чипы должны быть основаны на открытом исходном кода, а интеллектуальная собственность на них должна полностью принадлежать Индии.

Чтобы ускорить процесс, правительство готово внести до 20% от стоимости заказа в качестве предоплаты.

Минобороны в дальнейшем обязуется выкупить 10% от всех произведенных микрочипов, то есть 50 тысяч штук для их использования в военных целях, а остальные 450 тысяч микросхем производителям будет разрешено реализовать на гражданском рынке.

Интересный подход?

Источник: swarajyamag.com

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теги: микроэлектроника Индия господдержка