Развитие сети: МегаФон расширил сеть в Татарстане

MForum.ru
16.09.2022,
Оператор, в частности, рассказывает о расширении сети LTE в Великом Болгаре и его ближайших пригородах. Запущены новые базовые станции, модернизированы действующие, общая площадь покрытия LTE выросла на треть. Как и доступные скорости LTE - по данным компании, ее абонентам теперь доступны скорости до 70 Мбит/c.
«В этом году туристический поток в Болгар вырос более чем в 2 раза, а средний мобильный трафик на одного путешественника — еще в 1,5 раза. Также увеличилось количество массовых мероприятий, одномоментно собирающих большое количество людей. Чтобы такая нагрузка не сказывалась на пропускной способности сети и скоростях, мы усиливаем действующее оборудование и строим новые телеком-объекты», — комментирует Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.
В Великий Болгар чаще других приезжают москвичи, на их долю приходится 34% трафика приезжих. Кроме них, особенно активны жители Ульяновской, Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края.
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теги: телеком Татарстан МегаФон развитие сетей
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