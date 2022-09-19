Электроника: РКС заявляет о завершении создания российской аппаратуры для глобального мониторинга судоходства

MForum.ru
19.09.2022,
Речь идет о приемниках сигналов АИС (Автоматической Идентификационной Системы), которые суда посылают береговым службам и друг другу. Такие приемники российского производства теперь планируется устанавливать на борту низкоорбитальных космических аппаратов.
Руководитель многофункционального навигационно-информационный центра РКС Сергей Бобровский:
«Благодаря новой аппаратуре РКС можно оперативно узнать, где находится судно в конкретный момент времени, движется оно или стоит на якоре, его тип (пассажирское, рыболовное, сухогруз, танкер), флаг, позывной, название, порт назначения, ориентировочное время прибытия и ряд других параметров. Ценность также представляет история передвижения судов, которая дает возможность анализировать судоходство в регионе, вести охрану границ, выявлять источники загрязнения вод и многое другое».
Заявляется, что приемники АИС разработки РКС построена на отечественных электронных компонентах "по концепции интегрированной бортовой информационной системы (ИБИС), что ускоряет ее производство, снижает стоимость и позволяет модернизировать под разные типы спутников".
РКС также заявляет, что уже начала следующий этап - модернизацию (миниатюризацию) бортовой аппаратуры АИС, что должно будет позволить размещать приемники на малых космических аппаратах.
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теги: электроника спутники АИС РКС
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