Участники рынка: Veon принял решение о продаже ВымпелКом

MForum.ru
02.11.2022,
Информация об этом появилась на сайте Veon (сейчас недоступен), которому принадлежит российский оператор связи "ВымпелКом" (билайн).
Причины и стимулы очевидны. В рамках нового российского законодательства, из-за иностранной принадлежности акционера, ВымпелКом с 2023 года лишится возможностей исполнять госзаказы - а это на сегодня существенный источник дохода оператора.
Что будет дальше.
Будет смена владельцев. Будет ли она фактической, со сменой акционеров на владельцев конкурирующих бизнесов, либо на кого-то, кто не имел отношения к ВымпелКому, но захочет получить в собственность такой актив? Или она будет носить иной характер, когда бизнес окажется переоформлен на каких-то российских граждан, но де факто бенефициар не поменяется? Скоро узнаем.
О судьбе оператора.
Пока что я не ожидаю никаких резких изменений. ВымпелКом уже достаточно долго управляется не из Амстердама, а из России (пусть и с учетом пожеланий акционеров). В случае смены собственников по второму варианту вряд ли что-то поменяется существенно, по крайней мере, не в ближайшее время. Никакого "раздербанивания" сети и распродажи оборудования по частям я не прогнозирую. Опять же, в какое-то обозримое время.
Позитивны ли эти изменения для компании?
Да. Прежде всего потому, что она сможет обеспечить себе возможность и далее работать с B2G сегментом рынка. Акционеру также важны такие изменения. Для зарубежных собственников сейчас бизнес в России - как горячая картошка, которую невозможно держать в руке. Приходится перебрасывать из руки в руку, дожидаясь, пока она остынет.
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теги: #телеком #Veon #Вымпелком #билайн #участникирынка
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