Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд

MForum.ru
15.12.2022,
МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение двухлетнего облигационного займа биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15,0 млрд рублей. Ставка купона до погашения - 8.4%. Технически облигации будут размещены 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Цена размещения - 100% от номинала в 1000 рублей. Купонный период - 91 день.
«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Занятые средства МТС намеревается использовать на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.
Ситуацию с уровнем долговой нагрузки МТС иллюстрирует фрагмент отчета компании за 3q2022.
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теги: МТС облигации финансы облигационные займы
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