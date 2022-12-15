Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд

15.12.2022, MForum.ru

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение двухлетнего облигационного займа биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15,0 млрд рублей. Ставка купона до погашения - 8.4%. Технически облигации будут размещены 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Цена размещения - 100% от номинала в 1000 рублей. Купонный период - 91 день.

«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Занятые средства МТС намеревается использовать на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Ситуацию с уровнем долговой нагрузки МТС иллюстрирует фрагмент отчета компании за 3q2022.

пресс-релиз МТС

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