ПО: В России планируют создать очередную мобильную ОС

30.12.2022, MForum.ru

В России планируют создать очередную мобильную ОС

VK, Яндекс, Сбер и Ростелеком планируют создать бизнес, который займется разработкой мобильной ОС на базе Android и платформы для замены GMS, рассказывает КоммерсантЪ. В Минцифры не против инициативы, либо являются ее инициаторами.

Видимо, можно признать это признанием, что ОС Аврора (на которую Ростелеком мечтает потратить 480 млрд руб, включая выпуск 70 млн устройств) останется не более, чем ОС для использования в госсекторе и в корпоративном сегменте. Тогда как новая ОС задумывается для потребительского сегмента.

Чем объясняется такой поворот событий. Причины вполне очевидные - мало кто хочет адаптировать созданное ПО под ОС Аврора. Другое дело - ОС, совместимая с Android. На этот проект, очевидно, не потребуется столько денег, сколько просят на Аврору.

Что же, раз уж в России решили создавать свою ОС, то уместно строить ее на фундаменте глобально популярной Android.

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теги: программное обеспечение операционные системы