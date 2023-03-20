Регулирование: Навести порядок в регулировании демонтажа оборудования инфраструктуры

20.03.2023, MForum.ru

Навести порядок в регулировании демонтажа оборудования сотовой связи с объектов государственной и муниципальной собственности попытаются федеральные операторы сотовой связи и АНО "Цифровая экономика" - тема сегодняшней публикации в газете Ведомости.

Сейчас, чуть ли ни не одни и те же люди, которые ранее выдавали разрешения на установку оборудования сотовой связи, в том числе, на образовательных учреждениях, внезапно проснулись, отыскали ветхий СанПиН, который в этой части не менялся последние 12 лет. И начали массово требовать от операторов демонтировать оборудование с территории учебных заведений.

Это не только сулит заметные и ненужные расходы операторам связи, но также ставит под вопрос сохранение связности сети и качество связи в тех же образовательных учреждениях, на прилегающих к ним территориях, да и в других точках, где также внезапно понадобилось снимать оборудование, установка которого ранее была согласована со всеми отвечающими за то лицами. Оператор подсчитали, что без связи могут остаться 4-5 млн человек.

Правила размещения и демонтажа оборудования, на мой взгляд, должны быть прозрачными и не допускать различных толкований. В поправках следует предусмотреть то, что государственный собственник не может отзывать свои разрешения на установку операторского оборудования излишне часто или массово, так как это ставит под вопрос качество оказания услуг связи и наносит серьезный финансовый ущерб оператору. В случае досрочного прекращения размещений по требованиям чиновников, государству следовало бы компенсировать оператору как минимум стоимость демонтажа.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: регулирование оборудование сотовой связи телеком

--