Регулирование: Навести порядок в регулировании демонтажа оборудования инфраструктуры

MForum.ru
20.03.2023,
Навести порядок в регулировании демонтажа оборудования сотовой связи с объектов государственной и муниципальной собственности попытаются федеральные операторы сотовой связи и АНО "Цифровая экономика" - тема сегодняшней публикации в газете Ведомости.
Сейчас, чуть ли ни не одни и те же люди, которые ранее выдавали разрешения на установку оборудования сотовой связи, в том числе, на образовательных учреждениях, внезапно проснулись, отыскали ветхий СанПиН, который в этой части не менялся последние 12 лет. И начали массово требовать от операторов демонтировать оборудование с территории учебных заведений.
Это не только сулит заметные и ненужные расходы операторам связи, но также ставит под вопрос сохранение связности сети и качество связи в тех же образовательных учреждениях, на прилегающих к ним территориях, да и в других точках, где также внезапно понадобилось снимать оборудование, установка которого ранее была согласована со всеми отвечающими за то лицами. Оператор подсчитали, что без связи могут остаться 4-5 млн человек.
Правила размещения и демонтажа оборудования, на мой взгляд, должны быть прозрачными и не допускать различных толкований. В поправках следует предусмотреть то, что государственный собственник не может отзывать свои разрешения на установку операторского оборудования излишне часто или массово, так как это ставит под вопрос качество оказания услуг связи и наносит серьезный финансовый ущерб оператору. В случае досрочного прекращения размещений по требованиям чиновников, государству следовало бы компенсировать оператору как минимум стоимость демонтажа.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: регулирование оборудование сотовой связи телеком
--
Публикации по теме:
07.03. [Новости компаний] Геополитика: В Германии могут нарастить ограничения на использования решений Huawei и ZTE / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Регулирование: Лоббисты отечественных решений хотят ограничить ввоз зарубежного оборудования / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Частоты. Регулирование: Частоты 700 МГц все же станут доступны для операторов сотовой связи / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Частоты: Операторам нужны частоты. Актуально - в диапазоне до 1 ГГц / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Регулирование: Регуляторы готовятся к запуску балльной системы / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru